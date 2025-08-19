De ce este bine să mănânci salată în fiecare zi/ Tania Fântână (nutriționist): „Dacă vrei să îți fie ușor să o pregătești, păstrează în caserole de sticlă, închise ermetic, ingredientele principale, spălate, tocate, gata de a fi amestecate rapid, într-un bol”

Nu știu cum vedeți voi alimentele, dacă aveți alimente la care nu puteți renunța zilnic sau după ce criterii ajung ele în farfuriile voastre. Ce vă pot spune sigur este că, dacă vreți să mâncați fără să aveți grijă la mărimea porției, sau dacă vreți ca farfuriile voastre să fie pline de viață, atunci legumele și salatele sunt alimente care nu ar trebui să lipsească de pe masa voastră zilnic.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

De ce să consumi zilnic salata?

Pentru că legumele și salatele sunt alături de fructe printre cele mai vii alimente pe care le puteți consuma direct din natură fără nici o altă intervenție umană.

Pentru că au foarte, foarte puține calorii și puteți mânca pe săturate fără să vă temeți că vă îngrășați.

Pentru că peștele, fripturile, ouăle și brânza au gust mult mai bun alături de o salată decât goale sau cu pâine.

Pentru că oferă senzația de sațietate mai mult timp, reducând gustările inutile.

Pentru că previn constipația, atât de neplăcută dar prezentă când mâncăm foarte multe produse animale

Pentru că frunzele verzi și legumele crude conțin antioxidanți și compuși antiinflamatori care pot scădea tensiunea arterială, reduce colesterolul LDL („rău”), susține sănătatea vaselor de sânge.

Pentru că te ajută să te menții bine hidratat. Majoritatea ingredientelor din salată au peste 90% apă (castraveți, roșii, salată verde), ajutându-te să îți menții corpul hidratat pe parcursul zilei. Cui nu-i place să bea apă plată e musai să mănânce multe alimente de origine vegetală

Pentru că nu necesită gătit. Legumele și salatele sunt disponibile a fi mâncate în următoarele 5-10 minute de când le vedem. O simplă spălare, puțină sare și ulei și sunt gata de mâncat. Pentru cine nu iubește gătitul sunt alimentele ideale de mâncat;

Pentru că este printre cel mai versatil aliment din câte există. O bucată de carne sau brânză au posibilități limitate de combinare dar când vine vorba de o salată atunci numai cerul este limita. Poți combina aproape orice: frunze verzi, legume colorate, fructe, nuci, semințe, proteine (ou, pui, brânză, pește) și dressinguri sănătoase. Astfel, salata nu devine plictisitoare și poate fi adaptată sezonului.

Batch cooking cu salate pentru a nu sta prea mult în bucătărie

Dacă vrei să îți fie și mai ușor să pregătești o salată, păstrează în caserole de sticlă, închise ermetic ingredientele principale, spălate, tocate, gata de a fi amestecate într-un bol rapid.

Salatele oferă suport celor ce trebuie să aibă grijă de glicemia lor. Consumate înainte de felul principal pot reduce creșterea bruscă a glicemiei după masă, datorită fibrelor care încetinesc absorbția carbohidraților.

Sunt ideale și pentru menținerea siluetei, pentru modul în care arată pielea noastră, pentru claritatea tenului nostru și luminozitatea lui atunci când le consumăm zilnic și când avem grijă ca la fiecare masă să avem și componente vegetale în farfurie.

Salatele ne ajută să rămânem inventivi în bucătărie și să ne jucăm cu culorile, texturile pentru a obține gusturi surprinzătoare de fiecare dată.

Citește și

VIDEO Cum facem o salată la borcan pe care o putem lua la pachet sau păstra câteva zile în frigider fără să își altereze proprietățile

VIDEO | Dialoguri pe toate gusturile | Andreea Mazilu, Senior Project Manager: „În Spania am descoperit dieta mediteraneeană. Și am slăbit, pentru că nu mă simțeam bine cu kilogramele pe care le aveam. Am adoptat batch cooking-ul, la sfârșit de săptămână ieșim la activități în natură. Ne-am adaptat practic stilului de viață local”

Batch cooking, conceptul la modă în bucătăria vestică. Cum să stai mai puțin în bucătărie

Nu știi ce să mai gătești? G4Food îți propune un meniu pentru întreaga săptămână 18-24 august