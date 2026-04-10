Ouăle fierte sunt nelipsite de pe mesele de sărbătoare, însă uneori, după ce sunt tăiate, pot prezenta o margine verde sau gri-albăstruie în jurul gălbenușului. Aspectul îi face pe mulți să creadă că ouăle sunt stricate sau periculoase pentru consum. Specialiștii spun însă că realitatea este cu totul alta. Această culoare neobișnuită apare în urma unui proces chimic natural, care are loc atunci când ouăle sunt fierte prea mult sau la temperaturi prea ridicate. În timpul fierberii, sulful din albuș reacționează cu fierul din gălbenuș, formând un compus numit sulfură ferică, responsabil pentru nuanța verde-cenușie, explică Heute.

Fenomenul nu are legătură cu prospețimea oului și nu indică alterarea acestuia. Chiar dacă aspectul nu este foarte apetisant, ouăle rămân sigure pentru consum. Specialiștii subliniază că această reacție apare frecvent atunci când ouăle sunt gătite excesiv, fiind mai degrabă o problemă de preparare decât una de calitate. În plus, această schimbare de culoare nu afectează valoarea nutritivă a oului. Proteinele, vitaminele și mineralele rămân intacte, iar consumul nu prezintă riscuri pentru sănătate. Din acest motiv, ouăle cu margine verzuie pot fi consumate fără probleme.

Cum să eviți fenomenul

Pentru a evita apariția acestui efect, specialiștii recomandă respectarea timpului de fierbere. În general, ouăle nu ar trebui gătite mai mult de 9–12 minute. Iar după fierbere este indicat să fie răcite rapid în apă rece, pentru a opri reacțiile chimice din interior.

Fenomenul este frecvent întâlnit mai ales în perioadele în care ouăle sunt preparate în cantități mari, cum este cazul sărbătorilor pascale. În aceste situații, ouăle sunt adesea lăsate prea mult pe foc, ceea ce favorizează apariția culorii neobișnuite.

Astfel, deși aspectul poate ridica semne de întrebare, ouăle cu margine verde nu sunt un motiv de îngrijorare. Ele indică doar o fierbere excesivă și nu afectează siguranța alimentară, fiind în continuare potrivite pentru consum.