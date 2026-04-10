De ce apare marginea verde-albăstruie la gălbenușul ouălor fierte / Specialiștii explică fenomenul care îi sperie pe mulți

10 apr. 2026, FoodLife
De ce apare marginea verde-albăstruie la gălbenușul ouălor fierte / Specialiștii explică fenomenul care îi sperie pe mulți
FOTO: Heute.com

Ouăle fierte sunt nelipsite de pe mesele de sărbătoare, însă uneori, după ce sunt tăiate, pot prezenta o margine verde sau gri-albăstruie în jurul gălbenușului. Aspectul îi face pe mulți să creadă că ouăle sunt stricate sau periculoase pentru consum. Specialiștii spun însă că realitatea este cu totul alta. Această culoare neobișnuită apare în urma unui proces chimic natural, care are loc atunci când ouăle sunt fierte prea mult sau la temperaturi prea ridicate. În timpul fierberii, sulful din albuș reacționează cu fierul din gălbenuș, formând un compus numit sulfură ferică, responsabil pentru nuanța verde-cenușie, explică Heute.

Fenomenul nu are legătură cu prospețimea oului și nu indică alterarea acestuia. Chiar dacă aspectul nu este foarte apetisant, ouăle rămân sigure pentru consum. Specialiștii subliniază că această reacție apare frecvent atunci când ouăle sunt gătite excesiv, fiind mai degrabă o problemă de preparare decât una de calitate. În plus, această schimbare de culoare nu afectează valoarea nutritivă a oului. Proteinele, vitaminele și mineralele rămân intacte, iar consumul nu prezintă riscuri pentru sănătate. Din acest motiv, ouăle cu margine verzuie pot fi consumate fără probleme.

- articolul continuă mai jos -

Cum să eviți fenomenul

Pentru a evita apariția acestui efect, specialiștii recomandă respectarea timpului de fierbere. În general, ouăle nu ar trebui gătite mai mult de 9–12 minute. Iar după fierbere este indicat să fie răcite rapid în apă rece, pentru a opri reacțiile chimice din interior.

Fenomenul este frecvent întâlnit mai ales în perioadele în care ouăle sunt preparate în cantități mari, cum este cazul sărbătorilor pascale. În aceste situații, ouăle sunt adesea lăsate prea mult pe foc, ceea ce favorizează apariția culorii neobișnuite.

Astfel, deși aspectul poate ridica semne de întrebare, ouăle cu margine verde nu sunt un motiv de îngrijorare. Ele indică doar o fierbere excesivă și nu afectează siguranța alimentară, fiind în continuare potrivite pentru consum.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Piperul Szechuan, condimentul care nu este iute, dar poate susține sănătatea / Ar putea reduce inflamația și susține digestia / Bonus: cum să-l folosești în rețete
Piperul Szechuan, condimentul care nu este iute, dar poate susține sănătatea / Ar putea reduce inflamația și susține digestia / Bonus: cum să-l folosești în rețete
ABC în bucătărie | Cum să fierbi corect orezul pentru ca boabele să rămână nelipicioase și pufoase
ABC în bucătărie | Cum să fierbi corect orezul pentru ca boabele să rămână nelipicioase și pufoase
Topul mondial al brânzeturilor are un nou lider: Preparatul a fost maturat 12 luni și „are note pronunțate de nuci și accente dulci de caramel și migdale prăjite”
Topul mondial al brânzeturilor are un nou lider: Preparatul a fost maturat 12 luni și „are note pronunțate de nuci și accente dulci de caramel și migdale prăjite”
Toate băuturile alcoolice sunt nocive, dar unele sunt mai rele decât altele / Vin, bere sau tărie? Un studiu amplu arată care dintre tipurile de alcool dăunează mai puțin sănătății
Toate băuturile alcoolice sunt nocive, dar unele sunt mai rele decât altele / Vin, bere sau tărie? Un studiu amplu arată care dintre tipurile de alcool dăunează mai puțin sănătății
Apa poate avea gust, textură și profil mineral propriu / Mineralizarea, sursa și compoziția schimbă aroma, textura și chiar felul în care o asociem cu mâncarea / Un somelier explică de ce unele ape sunt dulci, altele sărate sau amare
Apa poate avea gust, textură și profil mineral propriu / Mineralizarea, sursa și compoziția schimbă aroma, textura și chiar felul în care o asociem cu mâncarea / Un somelier explică de ce unele ape sunt dulci, altele sărate sau amare