Grupul Danone își continuă procesul de restructurare și renunță la brandul suedez ProViva, un nume cunoscut pe piața băuturilor probiotice. Tranzacția, al cărei preț nu a fost făcut public, include și achiziția fabricii Österlenmejeriet din Lunnarp, scrie Foodbev.com. Operațiunea marchează un moment semnificativ pentru ambele companii, care își ajustează direcțiile strategice pe fondul schimbărilor din industria alimentară.

Transferul ProViva vine după mai bine de un deceniu în care Danone a deținut controlul asupra brandului. Compania franceză încearcă să-și concentreze resursele pe segmentele de bază, în condițiile în care capacitatea fabricii din Lunnarp era subutilizată. Reprezentanții Danone subliniază că decizia se înscrie într-o strategie mai largă de eficientizare.

Ignasi Argente, director general Danone pentru țările nordice și baltice, a declarat că alegerea unui cumpărător local reprezintă un element-cheie. El a spus că trecerea brandului în portofoliul Lactalis permite o continuitate solidă pe piața suedeză. Mesajul său transmite încredere în direcția noului proprietar și marchează o etapă în procesul de reorganizare.

ProViva, sucuri probiotice vaiate

ProViva este cunoscut pentru gama de sucuri probiotice cu arome variate. Produsele pe bază de zmeură, măceșe, afine și coacăze negre sunt bine poziționate în preferințele consumatorilor suedezi. Brandul a câștigat notorietate datorită accentului pus pe sănătate și digestie. Tranziția către portofoliul Skånemejerier, filiala Lactalis din Suedia, pare să fie o continuare firească a poziționării brandului.

Cecilia von Perglas, CEO Skånemejerier, a subliniat rolul ProViva în consolidarea ofertei actuale. Ea a spus că achiziția întărește prezența companiei pe piață și aduce un plus de diversitate în categoria produselor lactate și a băuturilor funcționale. Declarația subliniază și integrarea a peste 80 de angajați în echipa Lactalis, formată în prezent din 800 de persoane.

Tranzacția ar trebui să fie finalizată în prima jumătate a anului 2026, după aprobarea autorităților de reglementare. Preluarea angajaților asigură stabilitatea operațională a unității de producție din Lunnarp. Integrarea fabricii într-o structură deja extinsă ar putea aduce investiții, modernizări și o eficientizare a lanțului de producție.

Anders Rolfsson, președintele Skånemejerier, a vorbit despre spiritul colaborativ al tranzacției. El a afirmat că aceasta marchează finalul unui parteneriat de 15 ani cu Danone, considerat de ambele părți un succes. Mesajul său transmite un ton optimist și sugerează un viitor solid pentru ProViva în structura Lactalis.

Vânzarea brandului reflectă o tendință globală în industria alimentară. Grupurile mari ajustează portofoliile și investesc în segmente considerate vitale. Mutarea Danone indică un focus clar pe categoriile prioritare. Lactalis câștigă un brand cu tradiție în Suedia și își extinde amprenta locală. Tranzacția ar putea remodela oferta de produse probiotice de pe piața scandinavă în următorii ani.