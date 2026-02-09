Inspectorii Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Dâmboviţa au efectuat săptămâna trecută mai multe controale în supermarketurile din judeţ, au constatat mai multe nereguli şi au dat 16 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 190.000 de lei, se arată într-un comunicat de presă transmis luni de instituţie, transmite Agerpres.

Conform sursei citate, în cadrul controalelor s-au prelevat probe pentru verificarea conformităţii produselor alimentare.

“În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi, respectiv: deficienţe de etichetare, lipsa informaţiilor sau marcarea incorectă şi/sau incompletă a elementelor de identificare şi caracterizare, neoferindu-se consumatorilor informaţiile obligatorii, care să permită alegerea sortimentului dorit; încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind demonstrarea trasabilităţii produselor alimentare; mijloace de transport produse alimentare necorespunzătoare, neînregistrate sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor; lipsă document de înregistrare sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor – pentru alte activităţi desfăşurate în cadrul supermarketurilor”, precizează DSVSA Dâmboviţa.

Au mai fost descoperite nereguli privind spaţiile supermarketurilor, respectiv pereţi exfoliaţi şi neigienizaţi, pavimente deteriorate şi murdare, ferestre neigienizate, plafoane nefinisate, suprafeţe de lucru, ustensile şi utilaje neigienizate, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare.

“Au fost aplicate 16 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 190.000 lei, 5 avertismente verbale conform O.G. nr. 2/2001 şi au fost reţinute oficial aproximativ 62 kg de produse alimentare (…). Cetăţenii pot apela numărul Call Center al ANSVSA – 0800.826.787, un serviciu telefonic gratuit, disponibil din orice reţea de telefonie, pentru a face sesizări sau a obţine informaţii legate de siguranţa alimentelor”, mai menţionează sursa citată.