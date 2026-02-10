Marți, 10 februarie, eurodeputații votează un mecanism de salvgardare pentru importurile agricole din țările Mercosur (Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay). Acest Regulament prevede modalități clare legate de preferințele tarifare pentru importurile agricole (de exemplu, carne de vită, carne de pasăre) prevăzute în acordul comercial UE-Mercosur. Documentul prevede, de asemenea, că aceste importuri pot fi suspendate temporar, în cazul în care creșterile bruște ale importurilor cauzează prejudicii grave fermierilor din UE.

Clauzele de salvgardare bilaterale se vor aplica acordului comercial interimar de la intrarea sa în vigoare și vor continua să se aplice după intrarea în vigoare a acordului de parteneriat UE-Mercosur. Reamintim că aceste articole au fost deja semnate în Paraguay, in data de 17 ianuarie.

Comisia europeană va da raportul din 6 în 6 luni

Comisia va monitoriza sistematic tendințele pieței privind importurile anumitor produse agricole sensibile în temeiul acordului. Pe baza acestor rezultate, Comisia va trimite Consiliului și Parlamentului European un raport la fiecare șase luni, evaluând impactul acestor importuri asupra piețelor UE.

Această monitorizare regulată și detaliată va permite identificarea oricăror riscuri într-un stadiu incipient și luarea de măsuri rapide pentru remedierea potențialelor impacturi negative. Astfel de rapoarte vor acoperi piața Uniunii și, dacă este cazul, vor acoperi și situația specifică dintr-unul sau mai multe state membre.

Comisia va examina, cu prioritate, cazurile în care există o creștere bruscă a importurilor sau o scădere a prețurilor interne concentrată într-unul sau mai multe state membre.

De regulă, Comisia va lansa o anchetă, dacă prețurile de import din Mercosur sunt cu cel puțin 10% mai mici decât prețurile acelorași produse sau ale unor produse concurente din UE și există:

creștere de peste 10% a importurilor anuale ale unui produs din Mercosur în condiții preferențiale sau

o scădere de 10% a prețurilor de import ale produsului respectiv din Mercosur, toate în comparație cu anul precedent.

Ce se întâmplă în cazul unui prejudiciu grav

Dacă ancheta concluzionează că există un prejudiciu grav (sau o amenințare la un astfel de prejudiciu), UE ar putea retrage temporar preferințele tarifare pentru produsele care cauzează prejudicii.

Conform propunerii, Comisia se angajează la:

inițierea fără întârziere a unei anchete la cererea unui stat membru, atunci când există motive suficiente;

activarea măsurilor provizorii de salvgardare în cel mult 21 de zile de la primirea cererii în cazurile cele mai urgente, dacă există un risc suficient de prejudiciu;

urmărind finalizarea anchetelor în 4 luni (substantiv mai repede decât cele 12 luni permise în mod normal de EMPA).

Clauzele bilaterale de salvgardare incluse în APEM permit retragerea temporară a preferințelor tarifare pentru a contracara posibilele impacturi negative ale reducerilor tarifare.

Când se suspendă liberalizarea tarifară

Un alt capitol, privind măsurile de salvgardare bilaterale din cadrul Acordurilor, prevede posibilitatea suspendării liberalizării tarifare sau a reinstituirii ratei taxei vamale conform clauzei națiunii celei mai favorizate atunci când, ca urmare a liberalizării comerțului, importurile au loc în cantități atât de mari și în condiții care cauzează (sau amenință să cauzeze) un prejudiciu grav producătorilor interni care produc un produs similar sau direct concurent.

Pentru ca aceste măsuri să fie operaționale, aceste prevederi ar trebui incluse în legislația Uniunii Europene, iar aspectele procedurale ale aplicării lor, precum și drepturile părților interesate, trebuie specificate.

Regulamentul (UE) 2019/2871 pune în aplicare clauza de salvgardare și alte mecanisme care permit retragerea temporară a preferințelor din anumite acorduri încheiate între Uniunea Europeană și anumite țări terțe (Singapore, Vietnam, Japonia, Noua Zeelandă, Kenya și Chile ).

Ce înseamnă clauza de salvgardare bilaterală

„Clauză de salvgardare bilaterală” înseamnă o dispoziție referitoare la suspendarea temporară a preferințelor tarifare, prevăzută în capitolul privind măsurile de salvgardare bilaterale din acord;

Astfel, potrivit Art 3 al Regulamentului, o măsură de salvgardare poate lua una din următoarele forme:

o suspendare a unei reduceri suplimentare a ratei taxei vamale pentru produsul în cauză, prevăzută în anexa 2-A, Calendarul de eliminare a tarifelor, la acordul cu țara în cauză;

o creștere a nivelului taxei vamale pentru produsul în cauză la un nivel care nu depășește cea mai mică dintre următoarele sume:

rata taxei vamale aplicată în baza clauzei națiunii celei mai favorizate pentru produsul în cauză, în vigoare la momentul adoptării măsurii de salvgardare; sau de eliminare a tarifelor, la Acordul cu țara în cauză.

Cum vor fi monitorizate importurile

Articolul 4 prevede reguli foarte clare privind monitorizarea tendințelor importurilor și exporturilor care ar putea afecta fermierii din UE. Așadar, Comisia va demara următoarele proceduri, în cadrul mecanismului de salvgardare:

”Comisia monitorizează periodic piața produselor sensibile din Uniune , în special în ceea ce privește tendințele importurilor și exporturilor, producția și evoluția prețurilor. În acest scop, Comisia cooperează și face schimb de date cu statele membre și cu industria Uniunii în mod regulat.

Comisia evaluează rapid situația pieței pe baza monitorizării menționate la alineatul (1), stabilind o corelare între o posibilă creștere a importurilor de produse sensibile relevante și evoluția producției și/sau a consumului, a prețului și a cotei de piață pe piața Uniunii , precum și a exporturilor din Uniune .

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de monitorizare la fiecare șase luni, care conține evaluarea impactului importurilor de produse sensibile care beneficiază de acces preferențial pe piață în temeiul acordului. Aceste rapoarte acoperă piața Uniunii și, dacă este cazul, acoperă și situația dintr-unul sau mai multe state membre.

Pașii concreți pentru deschiderea unei anchete

Modul în care vor fi derulate anchetele sunt stipulate foarte clar în acest Regulament, la Articolul 5:

Astfel, ”o anchetă este inițiată de Comisie la cererea unui stat membru, a oricărei persoane fizice sau juridice care acționează în numele industriei Uniunii sau a oricărei asociații fără personalitate juridică care acționează în numele industriei Uniunii, atunci când există suficiente dovezi prima facie ale unui prejudiciu grav sau ale amenințării cu un prejudiciu grav pentru industria Uniunii, determinate pe baza factorilor menționați la articolul 7 alineatul (5).

Cererile de deschidere a unei anchete trebuie să conțină următoarele informații:

denumirea și descrierea produsului importat în cauză, poziția tarifară a acestuia și tratamentul tarifar în vigoare, precum și denumirea și descrierea produsului similar sau direct concurent;

numele și adresele producătorilor sau ale asociației care depun cererea, dacă este cazul;

dacă este disponibilă în mod rezonabil, o listă a tuturor producătorilor cunoscuți ai produsului similar sau direct concurent;

volumul producției producătorilor care depun cererea sau sunt reprezentați în aceasta și o estimare a producției altor producători cunoscuți ai produsului similar sau direct concurent;

rata și valoarea creșterii importurilor produsului în cauză, în termeni absoluți și relativi, cel puțin pe parcursul celor 36 de luni anterioare datei prezentării unei cereri de deschidere a unei anchete, pentru care sunt disponibile informații;

nivelul prețurilor de import în aceeași perioadă , precum și prețul produselor similare sau direct concurente ; și

cota de piață internă ocupată de importurile crescute și schimbările privind industria din Uniune în ceea ce privește nivelul vânzărilor pe piața internă, producția, stocurile, prețurile pentru piața Uniunii, productivitatea, utilizarea capacității, profiturile și pierderile și ocuparea forței de muncă, pentru cel puțin ultimele 36 (treizeci și șase) de luni anterioare prezentării cererii, pentru care sunt disponibile informații.

În plus, Comisia notifică în scris țării în cauză deschiderea unei anchete.

Însă, în cazul în care Comisia stabilește că o măsură se aplică MERCOSUR ca entitate unică, Paraguay este exceptat de la aplicarea măsurii, cu excepția cazului în care rezultatul unei anchete demonstrează că existența unui prejudiciu grav sau a amenințării unui prejudiciu grav este cauzată și de importurile de produse din Paraguay în condiții preferențiale.