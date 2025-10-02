Cum transformă KFC România donațiile din restaurante în mese calde și educație pentru copii

Donațiile realizate în restaurante, în cutiile special amenajate lângă casele de marcat sunt de multe ori o alegere rapidă, aproape instinctivă pentru mulți dintre noi. Pentru copiii din Ferentari, însă, sunt prânzul care îi face să revină zi după zi, la lecțiile remediale ce îi ajută să își ducă studiile la bun sfârșit.

Proiectul, susținut de KFC România, arată cum o sumă modestă în restaurantele KFC poate acoperi mese calde, burse și sprijin pentru întreaga comunitate. Inițiativa face parte din platforma „Meniul Zilei de Mâine”, demonstrând încă o dată că gesturile mici generează schimbări majore atunci când sunt făcute împreună.

Ce rol joacă restaurantele KFC în activarea publicului pentru donații?

Mecanismul este simplu: fiecare client poate alege să doneze în cutiile de lângă casele de marcat. Dincolo de gestul individual, forța acestei acțiuni vine din numărul mare de oameni care se implică. Restaurantele KFC devin astfel puncte de sprijin pentru comunitățile vulnerabile, locul unde solidaritatea prinde formă concretă.

„Sprijinul partenerilor nu este doar financiar, ci și o dovadă de încredere pe termen lung”, spune Melania Medeleanu, fondatoarea Asociației Zi de BINE. Iar copiii simt acest lucru – știu că există cineva, chiar și din afara familiei, care le ține spatele.

Cum este folosită investiția la centrul comunitar ZI de BINE?

Sumele colectate acoperă nu doar mesele calde de la Centru, ci și sprijin suplimentar: burse lunare de 500 de lei, consiliere psihologică, tabere de vară și o caravană de analize medicale pentru copii și familiile lor. De Crăciun și Paști, fondurile se transformă în pachete pentru familii, iar periodic, caravane medicale sau ateliere pentru părinți întăresc legătura cu întreaga comunitate.

Cât valorează donațiile într-o lună?

Donațiile colectate într-o singură lună în restaurantele KFC pot acoperi mesele pentru câteva zeci de copii timp de mai multe săptămâni. Altfel spus, câțiva lei adăugați cutiile de donații înseamnă pentru un copil șansa de a avea, lună de lună, o masă caldă care îl ține conectat la școală și la un mediu sigur.

Mai mult decâto masă caldă

Ce înseamnă, de fapt, o masă caldă? Înseamnă un copil care revine la Centru chiar și atunci când școala i se pare greu de dus. Înseamnă mai puține absențe, note mai bune și sentimentul că există un loc unde e așteptat și unde se simte în siguranță.

Este prietenia care se naște între două bănci, în timp ce unul păstrează desertul pentru celălalt. Este disciplina învățată pas cu pas, atunci când fiecare copil își strânge masa și are grijă de spațiul comun. E zâmbetul care apare după ce un coleg îl încurajează sau după ce un voluntar îi spune că a făcut bine un exercițiu. Pentru mulți, acesta este primul contact cu o rutină care le dă stabilitate.

Parteneriatul dintre KFC România și Asociația ZI de BINE, arată că din gesturi mici se nasc schimbări mari. Azi, copiii spun „nu mai pot” mai rar. Mâine, poate, vor spune „am reușit”. Iar fiecare leu donat se transformă într-o cărămidă pusă la temelia acestui viitor.