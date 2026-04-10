În timp ce majoritatea românilor erau prinși cu pregătirile pentru Paște, la Ferma Steluța s-a dus o bătălie contra cronometru cu natura. Într-o postare pe rețelele de socializare, reprezentanții fermei au dezvăluit prețul real al cheltuielilor pentru creșterea fructelor: „Azi noapte am dat foc la 40.000 de euro.” Înghețul târziu amenința să distrugă întreaga recoltă de cireșe.

Lumânările de 40.000 de euro care apără cireșii contra gerului

Atunci când temperaturile scad sub pragul de îngheț, florile de cireș, extrem de fragile în această etapă, pot fi compromise definitiv în doar câteva ore. Pentru a contracara acest risc, echipa de la Ferma Steluța a apelat la o metodă de protecție costisitoare, dar vitală: lumânările antiîngheț.

4.000 de lumânări speciale antiînghețau fost aprinse printre rândurile de pomi.

În total costurile au ajuns la 40.000 de euro, bani arși la propriu pentru a menține temperatura optimă în livadă.

20 de oameni au stat întreaga noapte în ger, aprinzând și supraveghind fiecare sursă de căldură, sacrificându-și somnul și liniștea dinaintea Paștelui.

De ce sunt cireșele scumpe?

Postarea celor de la Ferma Steluța vine ca o explicație necesară pentru consumatorii care, adesea, critică prețul ridicat al primelor cireșe apărute pe piață. Fermierii subliniază că prețul unui kilogram de fructe nu include doar munca de recoltare, ci și:

Riscul: O singură noapte de neglijență sau lipsa investiției în protecție poate șterge munca unui an întreg. Cheltuielile invizibile: Investițiile masive în tehnologii, inclusiv aceste soluții antiîngheț pe care oamenii nu le văd. Mâna de lucru: Oameni care nu au „pauză” atunci când natura lovește pe neașteptate.

„Uneori, ca să salvezi o livadă, trebuie să arzi la propriu zeci de mii de euro într-o singură noapte. […] În spatele fiecărui kilogram de cireșe sunt nopți nedormite, oameni obosiți, decizii grele și investiții pe care nimeni nu le vede.”

E o afacere, dar trebuie să fii pasionat

În ciuda pierderii financiare imediate și a oboselii acumulate, mesajul fermierilor nu este unul de văitat, ci de mândrie. Aceștia afirmă că își iubesc munca și că acest efort este asumat pentru a putea aduce pe piață cireșele românești atât de apreciate.

Mesajul se încheie cu un apel la empatie și susținere pentru producătorii locali. Data viitoare când vom ține în mână un pumn de cireșe, ar trebui să ne amintim de această postare și de cât spun fermierii că sunt costurile în astfel de situații.