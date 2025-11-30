Contrar vechilor prejudecăți ale unor epoci trecute, fasolea nu este deloc, așa cum se spunea, „mâncarea săracului”. În realitate, este un aliment foarte recomandat de nutriționiști, bogat în proteine vegetale și extrem de gustos și versatil. I se potrivesc o mulțime de arome și condimente și merge de minune în tot felul de combinații, vegetale sau nu neapărat. Dar care sunt acestea și cum se gătește ea în alte locuri ale lumii?

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Știm deja că merge de minune în combinație cu o carne mai grasă, cârnați, bacon sau alte preparate. Dealtfel, toate rețetele tradiționale cu fasole din lumea largă prevăd și carne, într-o formă sau alta. Dar dacă vrem să rămânem în registrul vegetal, ne rămân, chiar și așa, multe posibilități.

Cu fasolea merg practic toate ierburile aromatice: rozmarin, salvie, foi de dafin, cimbru, mărar, leuștean și țelină, oregano și pătrunje, busuioc și mentă. Dar stă foarte bine și alături de condimentele uzuale: piper, usturoi, ceapă, turmeric, oțet, lămâie, dar aproape obligatoriu cu ceapă și pătrunjel sau măcar una dintre ele. Ca și combinație cu legume, puțin sunt excluse, se poate găti alături de ardei, roșii, vinete, dovlecei, varză, dovleac, rădăcinoase, praz etc.

Rețete cu fasole din toată lumea

Dacă italienii tind să folosească fasolea în mai toate supele consumate iarna, mizând pe gustul său natural și adăugându-i în general puține arome în plus, alte preparate internaționale folosesc de obicei carne în cantități mai mult sau mai puțin generoase, dar și alte condimente cu caracter decis, printre care ardeiu iute.

Iată câteva dintre cele mai cunoscute rețete de mâncare de fasole care au intrat în gastronomia internațională:

Chili con carne (Mexic/ SUA)