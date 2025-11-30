Rețete

Nu doar fasole cu ciolan. Cum se gătește fasolea pe meridianele lumii și care sunt cele mai populare feluri de mâncare cu fasole

Contrar vechilor prejudecăți ale unor epoci trecute, fasolea nu este deloc, așa cum se spunea, „mâncarea săracului”. În realitate, este un aliment foarte recomandat de nutriționiști, bogat în proteine vegetale și extrem de gustos și versatil. I se potrivesc o mulțime de arome și condimente și merge de minune în tot felul de combinații, vegetale sau nu neapărat. Dar care sunt acestea și cum se gătește ea în alte locuri ale lumii?

Știm deja că merge de minune în combinație cu o carne mai grasă, cârnați, bacon sau alte preparate. Dealtfel, toate rețetele tradiționale cu fasole din lumea largă prevăd și carne, într-o formă sau alta. Dar dacă vrem să rămânem în registrul vegetal, ne rămân, chiar și așa, multe posibilități.

Cu fasolea merg practic toate ierburile aromatice: rozmarin, salvie, foi de dafin, cimbru, mărar, leuștean și țelină, oregano și pătrunje, busuioc și mentă. Dar stă foarte bine și alături de condimentele uzuale: piper, usturoi, ceapă, turmeric, oțet, lămâie, dar aproape obligatoriu cu ceapă și pătrunjel sau măcar una dintre ele. Ca și combinație cu legume, puțin sunt excluse, se poate găti alături de ardei, roșii, vinete, dovlecei, varză, dovleac, rădăcinoase, praz etc.

Rețete cu fasole din toată lumea

Dacă italienii tind să folosească fasolea în mai toate supele consumate iarna, mizând pe gustul său natural și adăugându-i în general puține arome în plus, alte preparate internaționale folosesc de obicei carne în cantități mai mult sau mai puțin generoase, dar și alte condimente cu caracter decis, printre care ardeiu iute.

Iată câteva dintre cele mai cunoscute rețete de mâncare de fasole care au intrat în gastronomia internațională:

Chili con carne (Mexic/ SUA) 

Prevede fasole roșie sau neagră gătită cu carne tocată, roșii, ardei iute și condimente precum chimen și boia. Rezultă în final o mâncare complexă ca gust, completă nutrițional și relativ simplu de preparat.

Cassoulet (Franța)

Este un fel de tocană complexă, din fasole albă, carne de porc, cârnați și rață confit.

Rajma (India)

Curry de fasole roșie cu condimente – chimen, coriandru, turmeric, ardei iute și roșii, servit cu orez simplu. Curry însemnând la origine nu mixul de condimente de culoare galbenă din gastronomia indiană, ci stilul de gătire lent la foc mic.

Feijoada (Brazilia)

Este tot o mâncare de fasole neagră gătită lent, cu diverse bucăți de carne de porc și vită, servită cu orez și legume.

Baked beans (Regatul Unit/SUA)

Este fasole coaptă gătită la cuptor într-un sos dulceag de roșii, servită adesea la micul dejun sau pe felii de pâine prăjită.

Hoppin’ John (sudul Statelor Unite)

Fasole neagră cu orez și bacon, preparat tradițional de Anul Nou care se consumă în speranța că va aduce noroc.

Fasolada (Grecia)

Este o supă de fasole albă cu morcovi, țelină, roșii și ulei de măsline.

Red beans and rice (Louisiana, SUA)

Fasole roșie gătită cu cârnați afumați și condimente, servită cu orez simplu. Este un preparat tipic al gastronomiei soul din sudul Statelor Unite, cu rădăcini în Caraibe.

