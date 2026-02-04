Oala de fontă rămâne una dintre cele mai apreciate ustensile din bucătărie. Păstrează bine căldura, gătește uniform și, întreținută corect, poate fi folosită zeci de ani. Secretul nu ține de trucuri complicate, ci de câteva reguli simple, aplicate constant.

Înainte de prima gătire, oala trebuie spălată cu apă caldă și uscată complet. Apoi se unge ușor cu ulei vegetal pe interior și se încălzește câteva minute la foc mic sau în cuptor. Acest pas ajută la formarea unei pelicule naturale care protejează fonta și previne lipirea alimentelor.

Gătire lentă, fără șocuri termice

Fonta se încălzește treptat și funcționează cel mai bine la foc mic sau mediu. Nu se pune niciodată oală rece pe flacără mare și nu se toarnă lichide reci într-un vas încins.

Diferențele bruște de temperatură pot duce la fisuri sau deformări.

Curățarea corectă după folosire

După gătit, oala se lasă să se răcească natural. Se spală cu apă caldă, eventual cu o perie moale. Detergentul se folosește rar și în cantitate mică.

Fonta nu se lasă la înmuiat și nu se spală în mașina de vase. Uscarea completă este esențială, ideal pe foc mic, câteva minute.

Protecția împotriva ruginii

După fiecare spălare, interiorul se unge foarte subțire cu ulei și se șterge surplusul. Acest gest simplu creează o barieră împotriva umezelii și menține suprafața antiaderentă.

Dacă apar pete de rugină, acestea se pot îndepărta prin frecare ușoară, urmată de ungere și încălzire.

Depozitare și utilizare pe termen lung

Oala de fontă se păstrează într-un loc uscat, cu capacul ușor întredeschis sau cu un prosop de hârtie în interior, pentru a evita condensul. Cu cât este folosită mai des, mai ales pentru mâncăruri gătite lent, cu atât stratul protector devine mai bun, iar preparatele capătă gust mai intens.

Întreținută corect, oala de fontă nu este doar un vas de gătit, ci un instrument care se îmbunătățește în timp și oferă rezultate constante, de la tocănițe și supe, până la pâine sau fripturi.