ABC în bucătărie

Folia de aluminiu arată diferit pe cele două părți, una mată, cealaltă lucioasă, iar diferența ridică frecvent întrebări legate de utilizare și eficiență. Explicația este tehnică, nu ține de compoziție și, în majoritatea situațiilor, nu schimbă rezultatul în bucătărie.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Diferența de aspect apare în etapa finală de fabricație. Foile foarte subțiri de aluminiu sunt laminate în perechi, trecând simultan prin rolele de presare. Suprafețele aflate în contact direct cu rolele devin lucioase, iar cele aflate una față de cealaltă rămân mate. După separare, fiecare foaie are, inevitabil, o parte strălucitoare și una mată. Din punct de vedere chimic și structural, cele două fețe sunt identice.

Vă recomandăm să citiți și: Folia de aluminiu și cum a schimbat modul în care păstrăm alimentele/ Pe lângă rolul său important în ambalarea și conservarea mâncării, este și foarte prietenoasă cu mediul

Care dintre fețele „foliei de aluminiu” este cea mai bună

În utilizarea obișnuită, la gătit sau depozitare, orientarea foliei nu are un impact real. Transferul de căldură prin aluminiu este practic același indiferent de parte, iar diferențele de reflexie termică sunt minime în condiții casnice. La cuptor, pe grătar sau la ambalarea alimentelor, rezultatul nu se schimbă în mod măsurabil.

Există totuși situații particulare. La foliile speciale, cum sunt cele antiaderente, producătorul marchează clar partea care trebuie să vină în contact cu mâncarea, de regulă cea mată, tratată suplimentar. Aici nu mai vorbim de folia standard, ci de un produs diferit, cu instrucțiuni specifice.

Pentru folia de aluminiu clasică, răspunsul este simplu: ambele fețe sunt corecte. Diferența vizuală este un efect al procesului de producție, nu un indiciu de funcție sau performanță. În bucătărie, poți folosi fără grijă oricare dintre ele.