România a intrat pentru prima dată în selecția finală a prestigiosului concurs Bocuse d’Or Europe 2026, de la Marsilia, un simbol al excelenței gastronomice internaționale, și asta mai ales în anul în care se împlinește un secol de la nașterea celui care i-a dat numele, cheful francez Paul Bocuse.

Cinci echipe de bucătari profesioniști vor concura pe 27 noiembrie în cadrul Selecției Naționale Bocuse d’Or România, competiția care va desemna echipa care ne va reprezenta țara la Bocuse d’Or Europe 2026, la Marsilia.

Fiecare dintre finaliști sunt bucătari români cu un palmares important în cadrul diferitelor competiții internaționale. Fiecare are stilul său și reprezintă generația nouă de profesioniști care încearcă să combine tradițiile gastronomiei românești cu tot ce este nou în materie de tendințe, ingrediente și tehnici de gătit.

Am încercat să aflăm de la fiecare dintre ei cu ce gânduri și ce sentimente participă la competiție și care le sunt așteptările. Astăzi, chef Vasilică Bejenaru.

G4Food: Ce semnificație are participarea în premieră pentru România la prestigioasa competiție Bocuse d’Or Europe?

Vasilică Bejenaru: Consider că participarea României la competiția Bocuse d’Or are o semnificație deosebită. Este o oportunitate importantă de a evidenția identitatea noastră gastronomică, cultura culinară și bogăția ingredientelor locale. Prin prezența noastră la acest prestigios concurs, România își poate afirma poziția pe scena gastronomică internațională, atrăgând atenția marilor entități din domeniu, precum și a potențialilor investitori și dezvoltatori interesați de valorificarea culturii și a patrimoniului culinar românesc.

G4Food: Cu ce obiectiv participi, tu și echipa?

Vasilică Bejenaru: Participarea noastră la această competiție reprezintă, dincolo de onoarea de a fi prezenți la cel mai prestigios eveniment dedicat bucătarilor internaționali, o oportunitate de a demonstra că România merită un loc bine definit în elita gastronomiei mondiale. Este atât un privilegiu, cât și o responsabilitate să reprezentăm țara la acest nivel de excelență. Ne propunem să contribuim activ la ridicarea gastronomiei românești la cele mai înalte standarde și să o promovăm cu demnitate pe scena internațională. Fiind prima generație de bucătari care are șansa de a concura în acest cadru de referință, sperăm ca prin exemplul nostru să inspirăm viitoarele generații, cultivând valori precum perseverența, profesionalismul și respectul pentru identitatea culinară românească.

G4Food: Ce speri să îți aducă această experiență, dincolo de rezultatul în sine? Cu ce ți-ai propus să te întorci de la Marsilia?

Vasilică Bejenaru: Prioritatea mea este ca participarea la competiția de la Marsilia să se concretizeze prin calificarea în finală – un obiectiv ambițios, dar comun tuturor celor implicați în acest prestigios eveniment. Totodată, îmi propun să valorific această experiență pentru a dobândi cunoștințe aprofundate, pe care să le transmit ulterior colegilor din România, contribuind astfel la dezvoltarea profesională a comunității din care fac parte.

G4Food: Cum ți se pare că a evoluat gastronomia românească de la începutul anilor 1990 și până astăzi?

Vasilică Bejenaru: Începând cu anul 1990, gastronomia românească a cunoscut o evoluție remarcabilă, impulsionată în mod special de implicarea constantă în competițiile internaționale de profil. Fiecare bucătar care a reprezentat România pe aceste scene prestigioase a contribuit la progresul domeniului, revenind cu tehnici inovatoare, perspective moderne asupra valorificării ingredientelor autohtone și modalități creative de integrare a acestora în preparate contemporane, autentice și identitare. Totodată, aceste experiențe au consolidat o înțelegere mai profundă a principiilor sustenabilității și a necesității respectului față de resursele locale.

G4Food: Care ar fi cel mai mare obstacol pe care trebuie să îl depășească, după părerea ta, gastronomia românească?

Vasilică Bejenaru: Din perspectiva mea, principalul obstacol în calea dezvoltării gastronomiei românești și a bucătarilor care activează în România este lipsa unei conștientizări profunde a valorii culturii culinare naționale. Dispunem de o moștenire gastronomică autentică, de ingrediente locale valoroase și de producători dedicați, însă este esențial să recunoaștem această resursă și să o integrăm cu responsabilitate și respect în practica noastră profesională.