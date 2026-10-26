Coji de lămâie fierte cu ghimbir / De ce prepară spaniolii acest amestec toamna și la ce folosește

26 oct. 2026, Rețete
Coji de lămâie fierte cu ghimbir / De ce prepară spaniolii acest amestec toamna și la ce folosește
foto Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Cojile de lămâie fierte cu ghimbir proaspăt sunt folosite pentru a parfuma locuința în sezonul rece. Ingredientele eliberează arome citrice și condimentate atunci când sunt fierte la foc mic.

Toamna și iarna, oamenii petrec mai mult timp în interior, ferestrele rămân închise perioade mai lungi, iar încălzirea locuinței poate face ca aerul să pară mai uscat sau încărcat. În acest context, fierberea cojilor de lămâie cu câteva felii de ghimbir este o metodă simplă de a răspândi un miros plăcut în casă, fără a folosi odorizante artificiale, scrie OkDiario, potrivit Mediafax Spania.

Coaja de lămâie conține uleiuri aromatice, printre care limonenul, responsabil pentru o mare parte din mirosul citric. Ghimbirul adaugă o notă caldă, ușor picantă, care se combină cu aroma proaspătă a lămâii.

Menținute la foc mic, cele două ingrediente își eliberează treptat compușii aromatici. Mirosul rezultat poate ajuta la mascarea altor mirosuri din bucătărie, precum cele provenite de la pește, ceapă sau prăjeli. În plus, metoda permite reutilizarea cojilor de lămâie rămase după gătit sau prepararea băuturilor.

Cum prepari amestecul și ce precauții trebuie să respecți

Prepararea nu necesită ingrediente speciale. Ai nevoie de cojile a două sau trei lămâi și de câteva felii de ghimbir proaspăt. Pune-le într-o cratiță mică, adaugă suficientă apă cât să acopere ingredientele și adu amestecul la punctul de fierbere. Redu apoi focul și lasă-l să fiarbă ușor.

Pentru a varia aroma, poți adăuga un baton de scorțișoară, câteva cuișoare sau o crenguță de rozmarin.

Este important să verifici periodic nivelul apei și să completezi atunci când este necesar, pentru ca vasul să nu rămână gol. Cratița nu trebuie lăsată nesupravegheată pe sursa de căldură și nici menținută pe foc atunci când pleci de acasă sau mergi la culcare. Pentru a răspândi aroma în siguranță, folosește o metodă de încălzire adecvată și respectă măsurile de precauție necesare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Nutriție
18 oct.
FOTO VIDEO | Meniu săptămânal ca să ecomomisești bani și timp. Am dat în jur de 400 de lei și am gătit 3 ore pentru a pregăti mesele complete pentru 5 zile
FOTO VIDEO | Meniu săptămânal ca să ecomomisești bani și timp. Am dat în jur de 400 de lei și am gătit 3 ore pentru a pregăti mesele complete pentru 5 zile
Nutriție
14 oct.
Cum să mănânci 30 de produse vegetale pe săptămână. E mai simplu decât crezi și îți va reduce și cheltuielile. Bonus: meniu cu 50 de legume, fructe, semințe și nuci
Cum să mănânci 30 de produse vegetale pe săptămână. E mai simplu decât crezi și îți va reduce și cheltuielile. Bonus: meniu cu 50 de legume, fructe, semințe și nuci
Nutriție
13 oct.
FOTO – VIDEO | Fructe și legume de toamnă. Ce găsim în piață și ce preparate delicioase putem găti din ele: supe, mâncăruri la cuptor, salate sau deserturi
FOTO – VIDEO | Fructe și legume de toamnă. Ce găsim în piață și ce preparate delicioase putem găti din ele: supe, mâncăruri la cuptor, salate sau deserturi
Video
13 oct.
VIDEO | Cum se prepară corect matcha acasă. 2 grame, apă la 75°C și un singur secret / Călin Burghiu, GREEN DREAM: „Amestecarea se face în mișcări destul de energice, în formă de M sau W”
VIDEO | Cum se prepară corect matcha acasă. 2 grame, apă la 75°C și un singur secret / Călin Burghiu, GREEN DREAM: „Amestecarea se face în mișcări destul de energice, în formă de M sau W”
Rețete
10 oct.
Compot de pere umplute cu dovleac și prune, rețeta părintelui Efrem Bandarica pentru cămara de iarnă. Cum se prepară desertul de toamnă
Compot de pere umplute cu dovleac și prune, rețeta părintelui Efrem Bandarica pentru cămara de iarnă. Cum se prepară desertul de toamnă
Recomandări
Mediafax
Ce efect pot avea alimentele ultraprocesate asupra creierului? MODIFICĂRILE observate la nivelul vaselor de sânge
G4Media
SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
Economedia
Nazare nu exclude taxe și impozite noi în 2027
Mediafax Italia
Rețeta pe care n-o știai! Cum se prepară ”pâinea morților”?!
Mediafax Spania
Coji de lămâie fierte cu ghimbir. De ce e preparat toamna și la ce folosește?!
CSID
Iei medicamente pentru hipertensiune? Un farmacist avertizează asupra reacțiilor adverse care nu trebuie ignorate
CSID
Trucul Andrei Măruță pentru a-și ține poftele în frâu! Ce își pune artista în geantă înainte de spectacole. A slăbit enorm

Cele mai noi articole

VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale
VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale