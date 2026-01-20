Cum schimbă oferta din retail noile medicamente pentru slăbit, la care apelează tot mai multe persoane. De la „market killers” la o nouă oportunitate

Răspândirea medicamentelor pentru slăbit, care au ca efect și reducerea poftei de mâncare și a nevoii de „comfort food” tinde să amenințe vânzările marilor lanțuri de retail, motiv pentru care încearcă deja să conceapă produse cu formulări și etichete care să răspundă acestor schimbări de consum, una dintre ele fiind GLP-1 friendly, scrie cotidianul Il Sole 24 Ore.

Nu au dat atâtea rezultate campaniile de educație alimentară, cât noile medicamente. Reducerea rapidă a consumului excesiv de alimente nesănătoase și schimbarea semnificativă a obiceiurilor de cumpărare din sectorul food & beverage ar putea fi determinate de medicamentele agoniste ale receptorului GLP-1 (Glucagon Like Peptide-1), precum Ozempic, Zepbound, Mounjaro, Amycretin și Wegovy. Acestea au fost dezvoltate inițial pentru tratarea diabetului, dar s-au dovedit extrem de eficiente pentru pierderea în greutate.

În Italia, de exemplu, potrivit datelor oferite de una dintre cele mai mari companii de retail, persoanele care le-au utilizat și-au crescut cheltuielile pentru fructe, legume și alimente bogate în proteine și au redus la jumătate cheltuielile pentru produse cu un conținut ridicat de zahăr, carbohidrați și sare. Per total, valoarea bonului de cumpărături a scăzut cu 1,1%, iar fenomenul pare destinat să se amplifice.

Administrarea constantă a acestor medicamente șterge pofta și plăcerea de a mânca, iar tocmai efectele psihologice sunt cele care îngrijorează cel mai mult sistemul alimentar global. Prin reglarea mecanismelor cerebrale legate de dorință și de sistemul de recompensă, ele nu doar îndepărtează oamenii de mâncare, ci rescriu gusturile și preferințele acestora.

„Nicio categofie food & beverage nu este imună”

Cei care le folosesc își pierd interesul pentru multe alimente și ajung să considere „dezgustătoare” numeroase produse ultraprocesate (precum snackurile și mâncărurile gata preparate) pe care înainte le adorau. Mai ales însă, cumpără mai puțin: –6% la cheltuielile alimentare în primele șase luni, potrivit unui studiu recent al Universității Cornell. De asemenea, frecventează mai rar barurile și restaurantele. Un fenomen pe care „Wall Street Journal” l-a corelat cu boomul Ozempic. Astfel, în timp ce industria farmaceutică înregistrează rezultate spectaculoase, industria food & beverage le percepe ca pe niște adevărați „ucigași de piață”.

„Pentru industria alimentară, succesul GLP-1 reprezintă atât o revoluție, cât și o oportunitate. Chiar dacă suntem încă la început și amploarea fenomenului nu este pe deplin previzibilă, direcția este clară, la fel ca faptul că nicio categorie din food & beverage nu este imună”, se arată într-un raport Rabobank.

Noile comportamente de cumpărare vor obliga companiile să regândească sortimentele, să reproiecteze punctele de vânzare și să ajusteze prețurile. Mai ales însă, vor determina o remodelare a ofertei și a produselor, cu accent pe alimente și suplimente care susțin metabolismul și microbiota și ajută la combaterea stresului mental, pe alimente sănătoase cu un grad ridicat de servicii (mese gata preparate în porții individuale, batoane hiperproteice) și pe produse funcționale cu densitate nutrițională mare, etichete „scurte” și referințe explicite la GLP-1, subliniază un studiu NIQ.

Multe companii, în special marii jucători din industria alimentară, au lansat deja produse care răspund nevoilor consumatorilor de medicamente „anti-foame” și sunt prezentate drept „GLP-1 friendly”, precum băuturile proteice Oikos Fusion de la Danone, mesele congelate Vital Pursuit de la Nestlé sau iaurturile :ratio Pro-Fiber de la Lactalis.

Este vorba despre alimente bogate în proteine, cu puține grăsimi și zaharuri, cu gust mai intens, mai ușor de digerat și vândute în ambalaje mai mici. De asemenea, numeroase produse deja existente pe rafturi sunt repoziționate (și adesea reformulate) pentru a deveni „prietenoase cu GLP-1”, fiind surse excelente de proteine – necesare pentru a contracara pierderea tonusului muscular asociată scăderii în greutate – și benefice pentru sănătatea gastrointestinală, deoarece combat greața și problemele intestinale cauzate de Ozempic & Co.

Mult mai complexă se anunță provocarea pentru producătorii de alimente de tip „indulgence”, precum dulciurile și snackurile. Odată cu dispariția puternicului motor al gustului și al consumului impulsiv, anihilat de medicamente, componenta de plăcere se mută de la gust către aspect vizual, aromă și textură, concentrându-se oricum pe ambalaje mai mici, adaptate unor consumatori mai raționali și mai puțin „păcătoși”.