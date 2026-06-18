Sebastian Record, fostul atașat agricol al Ambasadei Franței, este de peste 20 de ani stabilit în România și, mai nou, îi învață pe fermierii români, cum să înțeleagă și să citească pâmântul, pentru a vedea cât de sănătos sau nu este solul.

La ferma lui Marcello Daniliuc, din Călărași, am asistat la o extraordinară lecție practică oferită de Sebastien Record, mentor în Comunitatea Antreprenorilor Tineri din Agricultură (CATA), în cadrul programului ”Caravana profitului”.

Solul degradat își pierde imunitatea în fața schimbărilor climatice

Practic, Sebastian Record studiază fiecare strat de pământ, în profunzime și pune un diagnostic, fâcând un profil al solului.

Pentru că pământul, de cele mai multe ori este bolnav, din cauza intervenției excesive a omului, ba prin arătură repetată, ba prin folosirea abuzivă a îngrășămintelor chimice și a fungicidelor.

Ori, toate aceste intervenții au distrus rețelele invizibile care dau viață solului. Iar când un sol este degradat, acesta își pierde imunitatea în fața schimbărilor climatice, de la secetă, la temperaturi extreme și ploi abundente.

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Poate că teoria nu ne-ar fi convins însă atât de mult cum a făcut-o lecția practică, pe care ne-a oferit-o specialistul francez.

Sebastien Record: ”Sunt absolut îndrăgostit de viața din sol”

Într-o groapă de 1,4 metri, săpată cu excavatorul, Sebastien Record ne-a arătat cum și la acea adâncime se aflau urme de viață. El ne-a descoperit rădăcinile crescute la 1,5 metri sub pământ, dar și galeriile făcute de râme.

Practic, la fiecare galerie descoperită, Sebastien Record se lumina la față.

”Sunt absolut îndrăgostit de viața din sol”, ni s-a confesat la un moment dat specialistul, dar acest lucru era deja evident pe fața lui.

Sebastien a făcut gaură în pământ cu cuțitul, pentru a ne arăta ce înseamnă un sol poros și plin de materie organică, în care apa se înfiltrează și este reținută, în ciuda secetei.

”Este important să știți ce trebuie să observați!”

Solul din ferma Marcellino Impex,din Gurbănești, Călărași, este însă foarte bun, aproape negru și plin de viață. Asta, în condițiile în care ferma nu beneficiază de luxul de a avea un sistem de irigații, ci doar de ploaia naturală, atunci când este.

”M-a binecuvântat Dumnezeu cu pământul ăsta”, zice fermierul Marcello Daniliuc, în timp ce ascultă diagnosticul pus pământului său. Dar acesta practică de 4 ani de zile agricultura regenerativă, care acum își arată rezultatele.

Sebastien Record ne-a explicat că analiza unui teren agricol trebuie să depășească simpla observare a suprafeței.

„Am experiență în viața solului și o să transmit aici ceea ce știu eu. O să dau ștafeta, astfel încât să puteți face același lucru în propria parcelă, în propria fermă. Nu este nevoie să săpați o groapă atât de mare, însă este important să știți ce trebuie să observați”, a afirmat specialistul.

Cei 4 indicatori esențiali pentru evaluarea solului

Potrivit lui Sebastien Record, atunci când analizează un sol, privește întregul volum al acestuia și urmărește patru indicatori fundamentali: componenta chimică, componenta fizică, activitatea biologică și comportamentul apei în sol.

„Când mă uit la sol, pentru mine este important volumul, nu doar suprafața sau adâncimea. Din acest volum mă uit la patru indicatori: partea chimică, partea fizică, partea biologică și partea hidrică”, a explicat acesta.

Componenta fizică include structura și textura solului. Textura este determinată de raportul dintre argilă, praf și nisip, proporții care diferă de la un tip de sol la altul.

„Pentru mine, textura înseamnă relația dintre argilă, praf și nisip. Această proporție este variabilă, pentru că avem soluri lutoase, argiloase sau nisipoase. Acest lucru este important deoarece argila este elementul care ne interesează cel mai mult”, a precizat specialistul.

Rolul biologiei și al apei în funcționarea solului

Pe lângă caracteristicile fizice și chimice, Sebastien Record acordă o atenție deosebită activității biologice din sol, considerând că microorganismele și fauna edafică joacă un rol decisiv în fertilitatea și reziliența terenurilor agricole.

Ultimul indicator analizat este componenta hidrică, respectiv modul în care apa circulă și este reținută în profilul de sol.

„Mă uit și la partea biologică, iar în ultimul rând la partea hidrică, la modul în care se mișcă apa în sol. Acest comportament este determinat de primele trei componente”, a explicat Record.

Ce am găsit: cernoziom de calitate și posibile urme de calcar

În timpul analizei unui profil de sol, specialistul a evidențiat caracteristicile unui cernoziom bine dezvoltat, observând culoarea închisă specifică stratului fertil.

„Aici avem un cernoziom foarte frumos. Până aici este destul de negru. În această zonă am descoperit niște urme albe care ar putea fi urme de calcar”, a remarcat acesta.

Observațiile de acest tip pot oferi informații valoroase despre evoluția solului, compoziția sa și măsurile de management necesare pentru menținerea fertilității pe termen lung.

Ori, știind toate aceste informații despre sănătatea solului, fermierul nu mai trebuie să facă agricultură după ureche și să toarne azot cu nemiluita în pământ, de pildă, sau alte îngrășăminte, pentru simplul motiv că așa a făcut și vecinul. În plus, va rămâne și cu bani mai mulți în buzunar, având ocazia să facă o agricultură cu adevărat profitabilă.