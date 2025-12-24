Știai că temperatura pe care o au sarmalele pe care le mănânci poate schimba modul în care vor reacționa ficatul, pancreasul și intestinele tale la grăsimile și orezul din ele? Tu cum alegi să mănânci sarmalele: reci, călduțe sau fierbinți?

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Dr. Răzvan Vintilescu, medic specialist în medicină de familie, explică, pentru g4food.ro, că sarmalele pot fi testul suprem pentru digestie.

Sarmalele reci cresc glicemia și îngreunează digestia

„Sarmalele reci sunt ca un bloc de grăsime. La temperaturi scăzute, grăsimile de porc se solidifică, adică stomacul tău le topește foarte greu, iar digestia este lentă. De asemenea, orezul rece – din compoziția lor – conține mai mult amidon rezistent, adică un carbohidrat care nu se digeră repede. Deci glicemia va fi mai mica după masa, dar și tu vei fi balonat”, explică medicul.

Sarmalele călduțe, mai prietenoase cu stomacul

“Dacă alegi să mănânci sarmalele călduțe, grăsimea din ele se va topi, dar nu total. De asemenea, ele se vor digera mai bine decât cele reci, dar digestia nu va fi optimă. Chiar și glicemia ta va crește, dar moderat. Amidonul din orez se reface parțial. Însă, la final, tot te vei simți ca și când ai avea un pietroi în burtă, iar activitatea vezicii biliare va fi lentă”, spune dr. Vintilescu.

Sarmalele fierbinți, ideale

“În mod cert sarmalele fierbinți sunt ideale pentru stomac. Grăsimile sunt fluide iar enzimele le pot digera bine. Pancreasul și bila vor lucra eficient, iar digestia va merge foarte bine. De asemenea, amidonul din orez revine la forma inițială, deci glicemia ta va crește mai rapid, dar măcar nu vei pleca de la masă cu senzația că ai înghițit o cărămidă. Prin urmare, dacă vrei să eviți o colică biliară, de srăbători, alege să mănâncă sarmalele fierbinți sau măcar călduțe”, recomandă dr. Răzvan Vintilescu.