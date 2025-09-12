Cum să faci acasă celebrul wrap cu spanac și feta de la Starbucks, rapid și gustos / E un mic dejun pe placul tuturor

Un mic dejun savuros, dar ușor, a devenit în ultimii ani unul dintre produsele vedetă de la Starbucks. Acest wrap cu spanac, brânză feta și albuș de ou este apreciat pentru gustul său bogat, dar și pentru faptul că nu îngreunează stomacul. Mulți clienți recunosc că ar putea să-l consume în fiecare dimineață.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Pentru cei care nu vor să-și înceapă ziua la coadă, există acum o variantă simplă de făcut acasă. Rețeta propusă de delish.com reproduce destul de fidel preparatul original, cu ingrediente accesibile și o metodă de gătire rapidă.

Ce conține wrap-ul original

În varianta Starbucks, preparatul folosește o lipie din grâu integral unsă cu cremă de brânză și roșii uscate. Peste aceasta se adaugă o omletă din albușuri, spanac sotat și bucățele de feta. Wrap-ul este apoi prăjit ușor, până când marginile devin crocante.

Ingrediente necesare

Pentru un wrap se folosesc:

1 lingură apă

1/2 linguriță amidon

2 albușuri

1/2 linguriță sos iute

1/2 linguriță sare (împărțită)

1 lingură cremă de brânză, moale

1 lingură roșii uscate, tocate fin

1 lipie lavash din grâu integral

2 lingurițe ulei vegetal

1 cățel de usturoi, tocat

1/4 cană spanac congelat, decongelat și scurs

1 lingură feta sfărâmată

Rețeta pas cu pas

Se amestecă apa cu amidonul, apoi se adaugă albușurile, sosul iute și un sfert de linguriță de sare. Separat, se combină crema de brânză cu roșiile uscate. Se întinde amestecul de brânză pe două treimi din lipie. Într-o tigaie, se călesc usturoiul și spanacul în puțin ulei, cu restul de sare. Se așază apoi peste lipie, pe centru. În aceeași tigaie se gătește omleta de albușuri, până se întărește ușor. Se pliază într-un dreptunghi și se pune peste crema de brânză. Se presară feta, apoi se pliază lipia: partea de jos peste umplutură, apoi marginile laterale. Wrap-ul se prăjește în tigaie, la cuptor sau în air fryer, până devine crocant la exterior.

Gustul de acasă

Rezultatul este un mic dejun consistent, dar echilibrat, care poate fi pregătit în mai puțin de 15 minute. Este o alternativă mai economică la varianta cumpărată, dar păstrează gustul familiar al meniului Starbucks.

Astfel, wrap-ul cu spanac, feta și albușuri nu rămâne doar un produs de cafenea, ci devine un preparat ușor de reprodus în orice bucătărie.