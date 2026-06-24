Alegerea unui ulei de măsline bun poate fi o provocare pentru mulți consumatori. Rafturile supermarketurilor sunt pline de produse care promit calitate, autenticitate și beneficii pentru sănătate, însă diferențele dintre ele nu sunt întotdeauna evidente la prima vedere.

În podcastul „Disputandum”, realizat de Cosmin Dragomir la G4Food, Cătălin Adam, fondatorul Eliada, a explicat care sunt cele mai importante criterii după care poate fi ales un ulei de măsline atunci când consumatorul nu are posibilitatea să îl guste înainte de cumpărare.

Primul lucru la care trebuie să te uiți: ambalajul

Potrivit lui Cătălin Adam, alegerea începe încă dinainte de citirea etichetei.

„În primul rând, ambalajul. Evitați pe cât se poate uleiurile în ambalaje de plastic, evitați pe cât se poate uleiurile chiar în ambalaje de sticlă, dar foarte transparentă. Chiar dacă are o anumită transparență, aceasta trebuie să fie minimă, pentru că lumina, în mod natural, atacă uleiul de măsline și îl face să lucreze”, a explicat antreprenorul.

Explicația este simplă: lumina accelerează procesele de degradare ale uleiului și îi poate afecta aroma, prospețimea și proprietățile.

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De aceea, producătorii care pun accent pe calitate aleg de regulă recipiente opace sau sticle închise la culoare, care protejează produsul de expunerea directă la lumină.

Eticheta poate spune multe despre calitatea produsului

După verificarea ambalajului, urmează analiza informațiilor de pe etichetă.

„Sunt de preferat uleiurile care au o etichetă mai descriptivă, în care sunt scrise mai multe lucruri. Chiar se poate ajunge, așa cum noi scriem pe sticle, la când a fost recoltată măslina sau ce tip de măslină s-a folosit: verde, pârguită, coaptă sau matură”, a declarat Cătălin Adam.

Acesta consideră că transparența producătorului reprezintă unul dintre cele mai importante semnale de încredere pentru consumatori.

„Avem și un tabel nutrițional, avem o diagramă organoleptică, ceea ce foarte puțini producători oferă. Adică informații despre gust, miros, nivelul de amăreală și de picant și despre modul în care acestea sunt echilibrate între ele”, a explicat fondatorul Eliada.

Aciditatea, unul dintre indicatorii importanți ai calității

Un alt element pe care consumatorii îl pot căuta pe etichetă este aciditatea.

„Încercați să vedeți dacă are aciditatea exactă scrisă și nu doar mențiunea «mai mică de 0,8», cât este limita legală. Legea ne obligă să scriem că aciditatea este mai mică de 0,8 pentru categoria extravirgin, însă dacă vrei să prezinți valoarea exactă trebuie să precizezi și cum a fost determinată, prin ce buletin de analiză”, a explicat acesta.

Deși pentru mulți cumpărători aciditatea poate părea un detaliu tehnic, producătorii o consideră unul dintre indicatorii relevanți pentru evaluarea unui ulei de măsline.

Parametrii tehnici care arată cât de serios este producătorul

Pentru consumatorii care vor să meargă și mai departe cu documentarea, există și alți indicatori care pot apărea pe etichetele unor produse premium.

„Mai există și alți parametri chimici care păstrează un ulei în zona de extravirgin, și anume nivelul de peroxizi, nivelul de ceruri, precum și un indicator care se numește Delta K. Chiar dacă este o chestie tehnică, merită spusă. Acest indicator îți arată gradul de puritate al uleiului și cât de posibil este ca uleiul să fie alterat cu alte uleiuri, chiar și rafinat.”, a explicat Cătălin Adam.

Potrivit acestuia, nu este necesar ca un consumator obișnuit să înțeleagă în detaliu toți acești parametri.

„Nu este cazul să citim manuale de chimie înainte să cumpărăm o sticlă de ulei. Trebuie doar să observați dacă producătorul oferă astfel de informații. Dacă acești parametri există pe etichetă sau pe site-ul companiei, înseamnă că producătorul se laudă cu ei și probabilitatea este mare ca acel ulei să fie unul de calitate”, a spus antreprenorul.

Un simplu QR code poate oferi informații suplimentare

Pentru cei care vor să afle mai multe despre produsul pe care îl cumpără, tehnologia poate fi un ajutor util.

„Acum există internet, faceți o poză, s-ar putea să existe un QR code. Căutați site-ul producătorului și vedeți ce informații găsiți acolo. De multe ori veți înțelege mult mai bine ce cumpărați și cine se află în spatele produsului respectiv”, a concluzionat fondatorul Eliada.

