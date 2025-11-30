E adevărat că vine Crăciunul și ne pregătim cu toții de sarmale și cozonaci, putem lăsa într-una din zile și spațiu pentru un mic desert fresh și rafinat. Adică o tartă cu fructe. Și pe cât pare de complicat, pe atât de simplu e de preparat, atât baza din alua fraged, cât și crema de vanilie din interior – pe care o completăm cu fructe proaspete.

Cea mai simplă și ușor de memorat rețetă de aluat fraged pentru tartă sau fursecuri este cea în care fiecare dintre cele trei ingrediente principale reprezintă jumătatea celui dinaintea sa. Adică:

300 g făină

150 g unt

75 g zahăr pudră

1 ou întreg

5 g sare

Se amestecă toate intervenind cât mai puțin, pentru ca aluatul să se mențină friabil: amestecăm untul la temperatura camerei cu zahărul pudră, iar când acesta a fost înglobat adăugăm și făina, încorporând-o treptat. Completăm, în continuare, cu un ou, pe care îl batem cu furculița într-o un bol, adăugând în el sarea. Amestecăm în continuare cu mâna până obținem un aluat compact. Îi dăm formă rotundă și înainte de a-l folosi trebuie ținut minim 10 minute la frigider, în folie de plastic.

Dar cum îl coacem pentru a creat forma clasică de tartă, după ce a stat la frigider?

Care sunt pașii pentru a coace corect o bază pentru tartă cu fructe

– Întindem aluatul rece cu sucitorul, gros de circa 1 cm, apoi îl transferăm într-o formă rotundă care merge la cuptor. Este important să crestăm foarte puțin marginile cu degetele pentru ca el să se așeze cum trebuie în formă. Apoi înțepăm baza cu dinții unei furculițe, pentru ca umiditatea care se formează să se poată evapora fără să ridice aluatul în timpul coacerii, deformându-l.

– Protejăm aluatul pe care l-am înțepat cu furculița cu un strat de hârtie de copt decupată la dimensiunea dorită.

– Distribuim peste hârtie orice care poate avea o greutate suficientă cât să împiedice stratul de aluat să se umfle: se pot folosi pietricele mici, spălate și dezinfectate, un alt vas mai mic sau chiar boabe de fasole uscată, dacă s-au învechit și nu le mai consumăm.

– Preîncălzim între timp cuptorul, în modalitatea statică, fără ventilație, la 170°C.

– Coacem tava cu aluat circa 15 minute, în zona mediană a cuptorului, nici prea sus, nici prea jos.

– Când marginile încep să se coloreze, scoatem tava și îndepărtăm greutatea din ea și hârtia de copt.

– Reducem temperatura la 160°C.

– Dăm tava din nou la cuptor, până când aluatul capătă o ușoară culoare aurie.

– Scoatem din cuptor tava și lăsați să se răcească fără să scoatem aluatul copt din ea.

– Scoatem cu mare grijă din formă baza pentru tartă abia după ce s-a răcorit și este mai puțin friabilă.

– Umplem baza de tartă cu cremă de vanilie și fructe și dăm la frigider. În general trebuie umplută cu circa 1h înainte de a servi, pentru ca aluatul să nu se umezească și să se mențină ca atunci când a fost scos din cuptor.