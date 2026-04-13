Cum pot fermierii să reducă costurile în 2026

Creșterea puternică a prețurilor la motorină și îngrășăminte îi determină pe fermieri să își revizuiască strategiile pentru campania de semănat a porumbului din acest an. Costurile ridicate, la care se adaugă scumpirea pieselor de uzură și a echipamentelor, pun presiune pe bugete și obligă la identificarea unor soluții concrete de economisire, conform publicației germane Agrarheute.

Cele mai mari ajustări vizează lucrările solului și fertilizarea. Specialiștii atrag atenția că reducerea costurilor nu trebuie să afecteze calitatea patului germinativ sau aportul de nutrienți, esențiale pentru dezvoltarea corectă a plantelor de porumb.

Aratul, tot mai des pus sub semnul întrebării

Fermierii care au arat terenurile încă din toamnă sunt, în prezent, într-o poziție mai stabilă. În aceste cazuri, este suficientă o lucrare superficială pentru nivelarea solului, limitarea pierderilor de apă și combaterea buruienilor. În același timp, pot fi încorporate îngrășăminte organice, precum gunoiul de grajd sau dejecțiile lichide, ceea ce reduce necesarul ulterior de fertilizanți.

În schimb, aratul realizat în primăvară implică riscuri. Brazdele deschise pot duce la pierderi rapide de umiditate, iar în condiții de secetă există pericolul unei răsăriri neuniforme. Specialiștii recomandă evitarea încorporării resturilor vegetale neuniforme, care pot afecta structura solului. Dacă este necesar, acestea trebuie mai întâi mărunțite prin lucrări suplimentare.

Terenurile cu culturi intermediare permit mai multă flexibilitate

Pe suprafețele unde au fost cultivate plante de acoperire și nu există infestări cu buruieni din anul anterior, fermierii pot amâna lucrările. Solul păstrează, de regulă, suficientă umiditate, iar riscul pierderilor este redus.

În cazul culturilor de acoperire rezistente peste iarnă, precum ierburile sau trifoiul, este recomandată o lucrare superficială de distrugere sau utilizarea erbicidelor totale. Vegetația abundentă trebuie tocată înainte de încorporare, pentru a evita problemele la pregătirea patului germinativ.

Problemele din sezonul trecut se resimt și acum

Pe terenurile unde recolta de porumb din anul anterior a fost realizată în condiții dificile, pot exista compactări sau urme adânci. În multe zone, solul este încă prea umed pentru lucrări de afânare în profunzime.

În aceste situații, se recomandă intervenții treptate, prin mai multe treceri, pentru a evita formarea bulgărilor mari. Dacă acest lucru nu este posibil, refacerea structurii solului poate fi amânată până în toamnă sau pentru cultura următoare.

Cum pot fermierii să reducă costurile în 2026

Pentru a limita consumul de motorină și uzura utilajelor, specialiștii recomandă câteva măsuri simple:

menținerea vitezei de lucru la maximum 8 km/h, pentru a evita creșterea consumului și a uzurii;

utilizarea corectă a organelor active, cu respectarea limitelor de uzură;

reglarea presiunii în anvelope, chiar și fără sisteme automate;

respectarea intervalelor de mentenanță și curățarea filtrelor;

folosirea eficientă a îngrășămintelor organice disponibile în fermă.

Într-un context agricol marcat de costuri ridicate, optimizarea lucrărilor și adaptarea tehnologiilor devin esențiale pentru menținerea rentabilității culturii de porumb.