Discuțiile despre tranziția energetică se concentrează, de regulă, pe infrastructură: panouri solare, turbine eoliene, baterii. Mult mai puțin se vorbește despre rolul agriculturii în acest proces, deși o parte dintre soluțiile concrete pentru reducerea emisiilor provin chiar din câmp, conform unui comunicat transmis de compania Corteva.

Aviația și transportul greu sunt exemple clare. Aviația generează aproximativ 2-3% din emisiile globale și are opțiuni limitate de electrificare. În acest context, combustibilul sustenabil pentru aviație (SAF) și motorina regenerabilă rămân printre puținele alternative viabile pe termen scurt. Cererea este în creștere accelerată: consumul global de SAF ar putea ajunge la 10 milioane de tone până la finalul deceniului, față de aproximativ 1 milion de tone în 2024, iar cererea de motorină regenerabilă este estimată să aproape se dubleze.

Blocajul nu ține de tehnologie, ci de accesul la materii prime suficiente, stabile și cu emisii reduse. Aici intervine agricultura. Culturile oleaginoase, precum rapița sau floarea-soarelui, pot fi utilizate ca materii prime pentru biocombustibili, inclusiv sub forma culturilor intermediare, cultivate între ciclurile principale. Acestea nu concurează direct cu producția alimentară, nu necesită extinderea suprafețelor agricole și pot aduce beneficii agronomice clare, de la reducerea eroziunii până la creșterea conținutului de materie organică din sol. Pentru fermieri, ele pot însemna un venit suplimentar într-un context economic dificil.

Modelul începe să fie aplicat la scară industrială

Corteva Agriscience și compania energetică bp au lansat recent Etlas™, un joint venture care urmărește dezvoltarea unui lanț dedicat de aprovizionare cu materii prime agricole pentru SAF și motorină regenerabilă. Ținta este atingerea unui volum de aproximativ 1 milion de tone de materii prime anual până la mijlocul anilor 2030, suficient pentru a produce peste 800.000 de tone de biocombustibili, cu primele livrări estimate pentru 2027.

Inițiativa conectează actori care au funcționat până acum separat: fermieri care cultivă culturi oleaginoase intermediare pe terenurile existente, furnizori de semințe și soluții agronomice care optimizează randamentele, și companii energetice care utilizează infrastructura de rafinare deja disponibilă. Rezultatul este un sistem cu investiții relativ reduse, care transformă perioadele în care terenul ar rămâne nelucrat în etape productive pentru generarea de energie.

Pentru Europa, miza este semnificativă. Regulamentul ReFuelEU Aviation impune utilizarea unui amestec de 6% SAF până în 2030 și de 70% până în 2050. Europa Centrală și de Est, inclusiv România, pornește cu avantaje clare: suprafețe agricole extinse, experiență în cultivarea oleaginoaselor și infrastructură de procesare și depozitare deja existentă.

În acest context, dezbaterea nu mai este despre alegerea între hrană și combustibil, ci despre folosirea mai eficientă a terenurilor agricole, sezon după sezon. Biocombustibilii agricoli oferă o soluție scalabilă, compatibilă cu obiectivele climatice și cu nevoia de competitivitate economică.

Tranziția energetică nu va fi susținută doar de inovații tehnologice. Va depinde și de capacitatea agriculturii de a contribui la sectoare care au puține alternative. Fermierii au asigurat dintotdeauna hrana. În anii care vin, pot contribui tot mai mult și la energia care susține economia.