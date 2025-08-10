Vrei să ai congelatorul bine echipat pentru sezonul rece? Ardeii sunt legumele care se pretează cel mai mult a fi congelate pentru iarnă

Ardeii sunt unele dintre cele mai ușor de congelat legume. Te pasionează grădinăritul și ai vrea să valorifici producția de legume ale verii în afară de suc de roșii și, eventual, zacuscă? Sau ești chiar dispus să cumperi legume de sezon produse local ca să ai congelatorul plin iarna?

În acest caz, ardeii sunt răspunsul, sau unul din ele. Nu doar că sunt simplu de congelat, dar îi poți folosi peste iarnă pentru a aromatiza multe preparate. Investiție minimă cu maxim de folos.

Ardeii și ceapa sotate împreună sunt o garnitură extrem de gustoasă pe lângă hamburgeri, hot-dog-uri, cârnați și fripturi iarna. Sau chiar pe lângă cartofi, orez sau fasole, preparate simplu. În plus, ele pot fi adăugate, după caz: într-o bază pentru supe și ciorbe, în sosuri sau mâncăruri scăzute, într-un mix de legume pentru un stir-fry rapid etc.

Dar cum congelezi ardeii pentru iarnă, mai exact? Ai nevoie doar de un tocător, un cuțit și pungi alimentare și puțin timp. Sunt, poate, leguma cea mai puțin cronofagă: trebuie doar să îi spălăm, curățăm de cotor și semințe, tăia și așeza în pungi. Apoi, o dată congelați, se gătesc direct din congelator, fără a-i decongela.

Cum congelezi ardeii

Începem prin a aduna ardeii care se califică la congelare: cei mai bine copți și mai prospeți și în stare bună. Apoi, pașii următori sunt: