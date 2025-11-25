O junincă Belgian Blue (Albastru Belgian), numită Polar Bear și provenită din taurul Tropique, a fost adjudecată pentru suma de 33.500 de euro, la o licitație de animale care a fost organizată la un târg din Irlanda, transmite agriland.ie.

Juninca a atras atenția încă dinaintea licitației, după ce, în ziua precedentă, a câștigat premiul de 2.500 de euro în cadrul competiției Progressive Genetics and Munster Bovine Future Champions Calf Extravaganza. Popularitatea ei în rândul vizitatorilor a crescut rapid, iar specialiștii se așteptau ca apariția ei în ring să stârnească interes major, lucru care s-a confirmat.

Juninca Belgian Blue provenită din taurul Tropique a devenit astfel capul de afiș al celei de-a doua săptămâni din cadrul showului și vânzării de bovine comerciale organizate de Midland and Western Livestock Improvement Society, eveniment cunoscut sub numele de Carrick Winter Fair.

Prima săptămână, desfășurată pe 17 noiembrie, a inclus vânzări de bovine adulte și tauri tineri, însă în ultimii ani tocmai secțiunea dedicată junincilor a atras cei mai mulți vizitatori, inclusiv din afara Irlandei. Aproape 400 de juninci au fost prezentate în ring la ediția de anul acesta.

În cadrul Elite Pedigree Genetics Commercial Calf Championship, locul întâi a fost obținut de o junincă rezultată din taurul Trueman Idol. Aceasta a fost vândută pentru 23.000 de euro. Mama ei, Corrandulla Nicole, provine din aceeași linie de sânge ca și exemplarul care a dominat vânzările Carrick Winter Fair în 2024, adjudecat atunci cu 30.000 de euro.

Midland and Western Livestock Improvement Society, organizatorul evenimentului, a fost fondată în 1926. Tot în acel an a avut loc și prima vânzare de tauri de rasă pură.