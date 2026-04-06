Prețul cărnii de miel se menține, în piețele din Arad, la nivelul de anul trecut, însă presiunea economică îi determină pe unii crescători să vândă chiar mai ieftin. În contextul războiului din Iran și al blocajelor din export, piața locală devine principala opțiune pentru valorificarea animalelor, transmite Agerpres.

Luni, în piețele din Arad, carcasa de miel era comercializată cu 60 de lei kilogramul, același nivel ca în 2025. Unii comercianți au coborât însă prețul până la 50 de lei kilogramul, de teamă să nu rămână cu marfa nevândută.

„Nu putem creşte nici cu 1 leu faţă de anul trecut pentru că oamenii nu mai au bani să cumpere şi nu ne permitem să rămânem cu animalele după ce am investit foarte mulţi bani în creşterea lor. Vă spun sincer că nu ştiu dacă îmi scot cheltuielile, dar important este să nu am paguba prea mare. Aşa că mai las din preţ, chit că poate colegii se supără pe mine şi îi înţeleg, că şi ei vor să îşi scoată cheltuielile. Anul trecut am vândut cu 60 de lei, acum mai dăm şi cu 50”, a spus un vânzător din hala agroalimentară din Piaţa „Mihai Viteazul”.

Deși prețurile au rămas stabile, cererea este afectată de scăderea puterii de cumpărare. O clientă care analiza ofertele a confirmat că mielul nu s-a scumpit, dar că achiziția este mai dificilă.

„Cum s-au scumpit toate, iar salariile au rămas la fel sau chiar au scăzut, normal că ne permitem mai greu. Dar nu poţi face Paştele fără aroma de miel…”, a spus aceasta.

Pentru crescători, calculele făcute în toamnă nu mai sunt valabile. Conflictul din Iran afectează direct exporturile către țările arabe, principala piață de desfacere după Paște. În mod obișnuit, mieii erau livrați vii în această perioadă, însă în prezent tranzacțiile sunt incerte.

„Sigur că ne afectează războiul, păi cine mai vine să ne cumpere dacă nu putem trimite marfa în zonă? Este o incertitudine care ne-a obligat să menţinem sau chiar să scădem preţurile la miel. Eu, de exemplu, am avut în această perioadă aproximativ 500 de miei şi tocmai am încărcat 230 într-un transport către un abator din ţară, pentru că nu am cumpărător din Orientul Mijlociu, iar în Europa încă este interdicţie la vânzarea animalelor vii. Restul de miei îi voi vinde doar local, direct la fermă, şi dau la 50 de lei kilogramul de carcasă sau 20-25 de lei mielul viu”, a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele Asociaţiei „Lâna de Aur”, Pompei Ioan Cioanca.

Pe lângă dificultățile de pe piața externă, crescătorii reclamă și costurile ridicate ale transportului.

„Este tot mai puţin rentabil să trimiţi marfă departe la costurile actuale cu transportul, aşa că încercăm să vindem în România cât mai mult, chiar dacă asta înseamnă să încasăm mai puţin”, a mai spus acesta.

Reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad au precizat că exporturile de miei au loc, în mod obișnuit, după Paște, când animalele ating greutatea minimă de 27 de kilograme. Până în prezent, niciun crescător nu a solicitat documentele necesare pentru exportul de ovine.

Instituția a reamintit că, în anii anteriori, majoritatea exporturilor din județ erau direcționate către țările arabe. În ceea ce privește piața Uniunii Europene, vânzarea ovinelor vii din România rămâne interzisă până la 30 iunie, din cauza pestei micilor rumegătoare.

În județul Arad, efectivul total de ovine este estimat la aproximativ 700.000 de capete.