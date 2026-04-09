O sticlă de Domaine de la Romanée-Conti 1945 a fost vândută pentru 812.500 de dolari, aproximativ 750.000 de euro, stabilind un nou record mondial pentru un vin licitat. Tranzacția a avut loc pe 31 martie 2026, în cadrul evenimentului La Paulée New York.

Prețul depășește precedentul record de 558.000 de dolari, stabilit în 2018, potrivit publicației Corriere della Sera.

Un vin rar, legat de un moment-cheie din istoria Burgundiei

Valoarea excepțională a sticlei este dată nu doar de raritate, ci și de contextul istoric. Recolta din 1945 a fost ultima înainte de replantarea viilor din Côte de Nuits, afectate de filoxeră, notează G4Media.

Din acel an există aproximativ 600 de sticle, considerate printre cele mai rare vinuri produse vreodată în Burgundia. Ele marchează o perioadă de tranziție pentru celebrul domeniu, asociată cu nume precum Lalou Bize-Leroy și Aubert de Villaine.

Sticla vândută provenea din colecția privată a lui Robert Drouhin, proprietarul Maison Joseph Drouhin, fapt care i-a crescut suplimentar valoarea de colecție.

Licitație de 25 de milioane de dolari și sute de recorduri

Evenimentul a fost organizat de Acker Wines și a generat vânzări totale de peste 25 de milioane de dolari, stabilind 460 de recorduri mondiale.

„Am avut privilegiul de a degusta Romanée-Conti din 1945 de doar trei ori în viața mea și este cel mai mare vin pe care l-am gustat vreodată. Raritatea nu ține doar de numărul limitat de sticle, ci și de faptul că este ultimul an de producție cu viile de dinainte de filoxeră”, a declarat John Kapon, președintele casei de licitații.

Domaine de la Romanée-Conti domină clasamentul

Vinurile Domaine de la Romanée-Conti au ocupat majoritatea pozițiilor din topul celor mai scumpe loturi. Pe locul al doilea s-au situat, la egalitate, un Methuselah de La Tâche 1971 și un set de 12 sticle de Romanée-Conti 1999, fiecare vândut cu 325.000 de dolari.

Clasamentul continuă cu alte loturi valoroase, inclusiv vinuri din 1999, 2005 sau 1971, confirmând interesul constant al colecționarilor pentru etichetele istorice din Burgundia.

Singura excepție din top a fost Domaine d’Auvenay, cu șase sticle de Chevalier-Montrachet 2013, cel mai scump vin alb al licitației, adjudecat pentru 125.000 de dolari.