Dacă din perspectivă macroeconomică analiștii scot în evidență relativele avantaje și posibilele dezavantaje ale deciziei, aderarea Bulgariei la moneda euro, la 1 ianuarie, nu pare să avantajeze pe moment consumatorii. Și asta mai ales când vine vorba de produse de import.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Până la intrarea Bulgariei în zona euro, la 1 ianuarie 2026, multe produse de bază, precum lactatele și carnea, ajunseseră deja să coste aproape cât în Europa de Vest, în condițiile unor venituri complet diferite.

Mai nou, însă, după aderarea la euro, prețul unor produse îl depășește pe cel din țările occidentale. De exemplu, o simplă analiză postată pe rețelele sociale între același produs din aceeași rețea de retail din Bulgaria și Germania arată prețuri mai mari în țara vecină.

Cum ar fi:

• castraveți la borcan: 1,19 euro în Germania contra 1,94 euro în Bulgaria

• pizza congelată: 3,39 / 4,60

• chipsuri: 1,69 / 2,04

• ciocolată cu lapte: 0,99 / 1,43

• cremă Nutella: 6,89 / 9,45

„Cred că unul dintre principalele motive, pe lângă inflație, este faptul că multe dintre aceste produse sunt fabricate în Germania, iar prețul din Bulgaria include taxele de import”, este unul din cometariile relevante ale postării. În timp ce un altul remarcă, amar: „prețuri nemțești, salarii bulgărești”.