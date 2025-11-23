Multe rețete de prăjituri și plăcinte cer ca untul și ouăle să fie la temperatura camerei, pentru a se amesteca mai ușor și pentru a obține o textură fină, aerată. Dar ce faci când ești gata de gătit și îți dai seama că ai uitat ingredientele în frigider?

Iată câteva metode rapide și sigure ca să le aduci la temperatura potrivită.

1. Taie untul în cubulețe mici

Un pachet de unt rece poate avea nevoie de peste o oră ca să se înmoaie, însă dacă îl tai în cuburi mici și le răsfiri pe o farfurie, procesul se accelerează considerabil. Cu cât bucățile sunt mai mici, cu atât se încălzesc mai repede, conform The Kitchen Shop.

2. Folosește metoda paharului încălzit

Dacă te grăbești și mai tare, încălzește un pahar de sticlă sub jet de apă fierbinte, șterge-l și acoperă cu el cuburile de unt. Aburul creat sub pahar va înmuia untul în câteva minute, fără să-l topească.

3. Răzuiește untul rece

Un truc excelent, mai ales dacă ai nevoie de unt moale pentru aluat fraged sau dacă vrei doar să îl întinzi rapid pe pâine: dă untul pe răzătoare. Fulgii de unt se încălzesc imediat și se vor incorpora perfect în făină pentru biscuiți, tarte, cornulețe sau fursecuri.

4. Adu rapid ouăle la temperatura camerei

Ouăle prea reci pot afecta textura aluatului, așa că dacă le-ai uitat în frigider, pune-le câteva minute într-un castron cu apă caldă (nu fierbinte, ca să nu se gătească). În 5–10 minute vor fi perfecte pentru orice rețetă.