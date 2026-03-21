În ultimii ani, mâncarea a depășit rolul de necesitate sau plăcere și a devenit, tot mai des, un marker de identitate. Ce punem în farfurie transmite mesaje despre stilul de viață, statut social sau apartenența la un grup. Potrivit nutriționistului Tania Fântână, această schimbare vine la pachet cu o presiune constantă, alimentată de rețelele sociale, unde mesele sunt atent selectate, aranjate și filtrate.

Postările cu preparate „perfecte” creează un standard greu de atins în viața reală. Mulți ajung să compare mesele de zi cu zi cu imagini idealizate, ceea ce duce la frustrare, sentiment de insuficiență și chiar renunțarea la obiceiuri alimentare sănătoase. „Compararea constantă cu ce vedem online nu ne face mai motivați. De cele mai multe ori ne face mai anxioși, mai nemulțumiți, mai deconectați de propriul corp”, explică specialistul.

În acest context, mâncarea devine un instrument de validare personală. Apar etichete precum „mănânc curat” sau „am voință”, care pot duce la comparații și la o percepție distorsionată asupra propriei valori. Relația cu alimentația se schimbă: nu mai alegem în funcție de nevoile corpului, ci de imaginea pe care vrem să o proiectăm.

Consecințele sunt pierderea flexibilității, a plăcerii și a încrederii în propriile alegeri. O masă simplă, accesibilă și potrivită nevoilor individuale ajunge să fie subestimată doar pentru că nu arată „bine” în fotografii.

- articolul continuă mai jos -

„Mâncarea nu trebuie să demonstreze nimic despre noi”, subliniază Tania Fântână. „Ea trebuie să ne hrănească și să ne facă bine.” Revenirea la o relație echilibrată cu alimentația presupune renunțarea la comparații și la ideea că valoarea personală poate fi măsurată în ingrediente sau în aspectul farfuriei.