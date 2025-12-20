În aceste zile, unul dintre cele mai căutate articole de pe piață este pomul de Crăciun. Oferta este bogată, atât în târguri, cât și în magazine. Doar că prețurile sunt mai mari decât în anii trecuți…

Sunt preferați brazii de import

Ca în fiecare an, în ultimele zile de dinainte de Crăciun, brazii sunt unul dintre cele mai căutate articole. Deși au apărut pe piață încă de la începutul lunii, cei mai mulți preferă să îi cumpere cu doar câteva zile înainte de Ajun. Unul dintre principalele motive este acela că nu au unde să îi depoziteze. Alții speră că astfel vor obține niște arbori tăiați mai recent.

Comercianții din târguri au profitat și ei de această tendință și, în ultima săptămână, au mărit prețul. Așa se face că acum, în piață, un brad de aproximativ 90 cm costă între 80 și 100 de lei. În același timp, un brad de aproximativ 1,3 metri ajunge la 110 – 130 de lei.

Cât despre cei care își doresc un brad înalt, de 2 – 2,5 metri, aceștia vor trebui să scoată din buzunar între 230 și 300 de lei.

În rețelele de magazine prețurile au rămas aceleași, de la începutul sezonului. Brazii între 1,7 și 2,2 metri costă în jur de 130 de lei, în timp ce pomii înalți de 2,3 până la 2,7 metri ajung la 250 de lei.

Desigur, prețurile variază și în funcție de specie și proveniență. Molizii sunt ceva mai ieftini, în timp ce brazii argintii Douglas sunt mai scumpi.

Majoritatea brazilor de pe piață provin din Danemarca, Olanda sau chiar Germania. Aceștia sunt cultivați în plantații speciale.

Romsilva, lider în „comenzi speciale” pentru Crăciun

Cei mai ieftini sunt brazii autohtoni, oferiți de ocoalele silvice ale Romsilva. Un molid mai scund de 1,3 metri costă doar 17 lei, în timp ce un brad cu înălțimea cuprinsă între doi și trei metri costă 39 de lei. Cu toate acestea, brazii de la Romsilva sunt mai puțin ceruți pe piață. Anul acesta au fost scoși la vânzare doar puțin peste 16.000 de pomi.

„Motivul îl constituie aspectul. Majoritatea pomilor provin din lucrări de curățire și, de aceea, nu sunt la fel de deși ca cei din import. Doar o mică parte provin din pepiniere”, a explicat directorul Regiei, Jean Vișan.

Pe de altă parte, Romsilva este liderul necontestat al pieței în cea ce privește „comenzile speciale”. Sunt considerate astfel de comenzi solicitările de brazi înalți de peste trei metri, destinați instituțiilor și autorităților publice. Unii dintre acești pomi de Crăciun au înălțimi spectaculoase, chiar și de peste 30 de metri. Desigur, la prețuri pe măsură.