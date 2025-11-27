Și anul acesta Regia Națională a Pădurilor Romsilva oferă brazi pentru Crăciun celor interesați. Pomii pot fi achiziționați direct de la ocoalele silvice.

Peste 16.000 de brazi sunt disponibili la Romsilva

În luna decembrie, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin unitățile sale teritoriale, oferă la vânzare, în total, 16.415 de pomi de Crăciun. Dintre aceștia, 13.462 sunt din specia brad, iar alți 2.953 sunt din specia molid sau alte specii de rășinoase.

Majoritatea pomilor de Crăciun provin din culturi specializate, din pepinierele silvice ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. Un număr mai mic sunt recoltați din suprafețele de fond forestier regenerate natural, care au o densitate excesivă și necesită lucrări de rărire.

Direcțiile și ocoalele silvice din cadrul Romsilva vor onora cu prioritate cererile populației, prin vânzare directă. Valorificarea către operatori economici se va face numai în limita excedentului, a anunțat Romsilva.

Prețurile variază între 17 și 39 de lei

Prețurile la achiziția directă, de la ocoalele silvice, depozite sau locurile de recoltare, pornesc de la 17 lei pentru un pom de Crăciun din specia molid, cu înălțimea de până în 1,3 metri. Ele ajung la 39 de lei pentru un exemplar de brad cu înălțimea între doi și trei metri.

Solicitările pentru pomii mai mari de trei metri sunt considerate comenzi speciale. Prețul acestor arbori se va stabili în comitetul director al direcţiei silvice.

Pomii de Crăciun sunt comercializați la sediile ocoalelor silvice din zonele de munte și de deal, unde există pepiniere silvice care produc puieți forestieri de rășinoase și păduri de rășinoase.

Aceste ocoale oferă, la cerere, și pomi de Crăciun cu rădăcină protejată sau la ghiveci, care pot fi replantați ulterior. Această soluție recomandată include, însă, costuri suplimentare.

În cazul în care unitățile din subordinea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva vând pomii de Crăciun în piețe sau alte locuri amenajate, costurile de transport, manipulare și depozitare vor fi incluse, suplimentar, în prețul final de vânzare.