În luna septembrie, piața Obor din București s-a umplut de clienți aflați în căutarea celor mai bune legume pentru murături. Tarabele sunt pline de produse românești – sau cel puțin așa susțin comercianții -, iar prețurile variază în funcție de calitate, mărime și zonă de proveniență.

Vânzătorii își strigă marfa, iar cumpărătorii se opresc la fiecare tarabă, cântărind atent legumele care vor ajunge în sacoșele lor. Negocierile sunt la ordinea zilei.

Conopida românească se vinde între 6 și 8,90 lei kilogramul, iar varza, nelipsită din rețetele de toamnă, are prețuri cuprinse între 2,90 lei și 5 lei kilogramul, în funcție de sortiment și aspect. Ardeiul gras pornește de la 5 lei și poate ajunge la 10 lei/kg, în timp ce ardeiul kapia se găsește la 5 lei, dar poate urca până la 9,90 lei/kg. Gogoșarii, atât de căutați pentru murături, sunt 5 sau 6,90 lei/kg, în funcție de tarabă.

Nici castraveții cornișor nu lipsesc din oferta pieței, aceștia fiind 6,90 lei/kg. La fel, roșiile – fie că sunt roz crețe, la 8 lei sau chiar 15 lei/kg, fie roșii grase, la 5 lei/kg – pot fi cumpărate pentru suc, salată sau chiar pentru celebrele murături de toamnă de pe mesele românilor. Alte legume de sezon, precum morcovii și păstârnacul, au prețuri de 5 lei/kg, însă păstârnacul de calitate superioară poate ajunge și la 10 sau 15 lei/kg.

Pentru gospodinele care pregătesc murături mai aromate, țelina cu frunze se vinde la 3 lei bucata, iar hreanul la 10 lei/kg. Vinetele și dovleceii completează paleta de toamnă, prețurile oscilând între 4 și 7 lei/kg.

Sursa foto: G4Food