În Spania, prețul mediu al ouălor în Spania a crescut cu 18% într-un an, față de Uniunea Europeană, unde acest aliment de bază a crescut cu 10%, cu o inflație în zona euro de 6,7%.

Această scumpire a ouălor este justificată de faptul că Spania s-a confruntat cu impactul gripei aviare, în special asupra fermelor de ouă, unde au fost sacrificate peste 2 milioane de găini. Astfel, Spania a ajuns să intre în topul țărilor cu cea mai mare inflație din UE, la prețul ouălor, potrivit datelor Eurostat consultate de efeagro.com

Pe primul loc al clasamentului se află Republica Cehă (+38,6%), Slovaciei (30,9%), Portugaliei (30,4%), Letoniei (18,9%), Ungariei (18,2%) și Poloniei (18%).

Totuși, se pare că altul a fost motivul acestei scumpiri, care a început, culmea, înainte de izbucnirea gripei aviare în Spania. Practic, prețul ouălor a crescut vertiginous în luna februarie, când virusul nu apăruse în nicio fermă din Spania. Dacă în februarie prețul ouălelor a crescut la 3,8%, în următoarele 30 de zile a ajuns la 11,45, iar în aprilie a atins procentul de 17,4, urmând ca în iulie să crească la 18,3%.

Care sunt cauzele ce au determinat scumpirea ouălor

La sfârșitul lunii martie, când această escaladare începuse deja, ministrul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației, Luis Planas, a subliniat că motivul creșterii prețurilor a fost multifactorial, în condițiile în care gripa aviară reducea într-adevăr considerabil producția acestui produs în Statele Unite și în unele țări ale Uniunii Europene.

La acea vreme, ministrul Planas a declarat că principalul motiv pentru creșterea prețurilor ouălor a fost creșterea consumului, care a crescut cu 4,2%, în timp ce numărul de găini a crescut doar cu 0,3% .

Și la nivel internațional, ministrul a indicat în martie că piețele au fost afectate de impactul gripei aviare, care a dus la sacrificarea a 6,2 milioane de pui în UE în ultimele luni.

Posibilă cauză: schimbarea dietei spaniole!

Ulterior, ministrul a susținut că focarele de gripă aviară vor avea un efect „foarte specific” asupra prețurilor, deși Guvernul va fi „foarte atent” și „foarte vigilent, astfel încât nimeni să nu profite de o situație de această natură pentru a desfășura vreun tip de acțiune speculativă”.

El susține că creșterea prețului se datorează în principal altor factori, cum ar fi faptul că „orientarea dietei spaniole s-a schimbat foarte clar” și astăzi „este un produs recomandat și este, de asemenea, o proteină de calitate superioară”.

Organizațiile consumatorilor, la rândul lor, au atras deja atenția asupra impactului acestei creșteri, în special în rândul celor mai vulnerabile familii.