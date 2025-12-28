Jollof rice, acest preparat tradițional nigerian din orez, se consumă pe parcusul întregii luni decembrie, când peste tot se sărbătorește așa zisa Detty December. Chiar dacă nu toți sărbătoresc, precum europenii, Crăciunul, luna decembrie e luna în care traficul e la cote maxime, mulți expați se întorc acasă și peste tot e plin de concerte ale starurilor afrobeat.

În general, lumea iese să mănânce în oraș și se pregătește de noaptea de Anul Nou. Iar cine nu iese, gătește de regulă cantități mari de jollof rice, ca și cum ai zice sarmale de Crăciun la noi.

Însă, criza prețurilor, care se resimte în ultimii ani peste tot, face ca acest fel tradițional să fie tot mai greu accesibil tuturor, după cum a fost surprins momentul într-un reportaj al ziarului The Guardian.

De exemplu, Olawunmi George și familia ei de patru persoane vor sărbători cu porții de jollof rice și pui în apartamentul lor cu două dormitoare din Yaba, în zona continentală a orașului Lagos, cea mai importantă metropolă a statului african cu unul dintre cele mai ridicate niveluri ale PIB.

Ultima dată când familia a mâncat acest preparat tradițional specific întregii coaste de vest a Africiia fost în august. De atunci, s-au limitat la alimente de bază precum paste, orez cu legume, pâine și eba, un preparat din făină de manioca.

Decizia de a nu consuma jollof rice nu a venit din propria opțiune, ci forțată de criza costului vieții care zguduie economia celei mai mari țări din Africa. „Trebuie să cheltui enorm pe ingrediente pentru a găti un jollof rice care să te satisfacă”, spune George, care lucrează ca și casieră.

Ce este Jollof Rice?

În toată Africa de Vest, fiecare țară și familie are propria ei metodă de preparare. În Nigeria, baza se face din conservă de roșii, ardei, ceapă, supă limpede, margarină, curry, cimbru, foi de dafin și ghimbir.

Totul se gătește lent și se amestecă până când aromele se contopesc, înainte de a adăuga orezul cu bob lung. Se servește de obicei cu felii de banană plantain prăjite și o proteină la alegere (curcan, pui sau vită).

Este nelipsit de la petreceri pentru că este un preparat ușor de făcut, versatil și se poate asocia cu diferite tipuri de carne. Ar trebui să fie și relativ ieftin dar mai nou tinde să contrazică acestă veche impresie.

Indicatorul „Jollof Index”

Astăzi, însă, preparatul apare tot mai rar pe mesele nigerienilor. Costul pregătirii unei oale pentru o familie de cinci persoane este de 26.656 naira (aprox. 16 euro), față de 21.300 naira anul trecut, conform Jollof Index, un raport realizat de compania locală SBM Intelligence. Pentru comparație, salariul minim lunar în Nigeria este de 70.000 naira.

Deși inflația a scăzut ușor în ultimele luni, impactul asupra puterii de cumpărare este minim. Victor Ejechi, analist la SBM Intelligence, explică faptul că încetinirea inflației nu înseamnă că lucrurile se ieftinesc, ci doar că prețurile cresc mai lent. „Veniturile nu s-au ajustat în același ritm. Alimentele ocupă acum o pondere mult mai mare din venitul lunar decât înainte”, spune acesta.

Alternative de criză, din ingrediente mai ieftine

Maureen Simon, o mare fană a preparatului, a fost nevoită să renunțe la ingrediente cheie precum margarina, puiul sau concentratul de roșii. Ea folosește acum în loc de carne panla, un pește afumat ieftin, și o specie de crustacee locale, crayfish, pentru gust.

Ceea ce rezultă este o imitație pe care o numește concoction rice. Un preparat mai deschis la culoare și mai puțin intens, dar mult mai ieftin și rapid de făcut.

Istoricul culinar Ozoz Sokoh afirmă că această variantă de criză marchează o schimbare culturală. „Incapacitatea de a găti jollof rice așa cum se prepară în mod tradițional erodează ritualurile sociale: găzduirea oaspeților, mesele de duminică, adunările de familie. Mâncarea devine tranzacțională, nu comunitară.”

Nigeria vs. Ghana

Alături, în Ghana, situația este similară, costul unei oale de jollof fiind de 430 cedis, în timp ce salariul minim zilnic este de doar 19,97 cedis.

Deși ambele țări se luptă pentru titlul de „cel mai bun jollof” (Nigeria folosește orez prefiert, Ghana preferă orezul aromat tip jasmine, iar versiunea nigeriană este de regulă mai picantă), criza economică pare să fie singurul numitor comun actual, transformând o mândrie națională într-un lux greu accesibil.

O versiune de jollof rice propusă de Guardian

Baza de legume

• 475g roșii prunișoare, tocate

• 2 ardei grași roșii medii

• 1 ceapă roșie medie

• 1/4 ardei iute

• 355ml supă limpede de vită/pui

Orezul

• 400g orez cu bob lung (spălat)

• 60ml ulei + 3 lingurițe unt

• ceapă feliată, foi de dafin, curry, cimbru, sare, piper

• 3 linguri pastă de tomate

• ghimbir și usturoi pudră

Mod de preparare