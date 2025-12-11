Numărul fără precedent de focare de gripă aviară în rândul păsărilor sălbatice şi răspândirea lor geografică largă au determinat un val timpuriu şi solid al bolii în Europa anul acesta, se arată într-un raport publicat joi de Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), transmite Reuters, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Extinderea focarelor de gripă aviară înalt patogenă H5N1 a dus la sacrificarea a sute de milioane de păsări de fermă în ultimii ani, perturbând aprovizionarea alimentară şi majorând preţurile. Cazurile la oameni sunt extrem de rare.

Focarele apar în mod obişnuit toamna, când păsările sălbatice migrează spre sud, dar anul acesta cazurile au apărut mai devreme, fiind descoperite multe păsări sălbatice moarte, în special în Germania, Franţa şi Spania.

Număr crescut de cazuri

Între 6 septembrie şi 28 noiembrie, au fost detectate 2.896 cazuri de gripă aviară înalt patogenă, în special H5N1, la păsări de fermă din 29 de ţări din Europa, din care 442 la păsări de curte şi 2.454 la păsări sălbatice, arată datele EFSA.

“Vedem în prezent o creştere fără precedent a cazurilor de gripă aviară înalt patogenă, mai ales la păsările sălbatice”, a afirmat pentru Reuters Lisa Kohnle de la EFSA.

Numărul focarelor la păsările de curte este similar cu cele din ultimii ani, dar de cinci ori mai ridicat decât în 2023, şi aproape dublu faţă de 2021. Cei mai afectaţi sunt curcanii.

În cazul oamenilor, s-au detectat 19 persoane afectate de gripa aviară în patru ţări: Cambodgia, China, Mexic şi SUA, un mort în Cambodgia şi unul în Statele Unite, toate cazurile implicând expunerea la păsările din ferme, a precizat EFSA.

Cazurile de gripă aviară la mamifere sunt mai puţine decât în 2022 şi 2023. Kohnle se aşteaptă la creşterea numărului de cazuri, iar mortalitatea ridicată la păsările sălbatice ar putea determina controale mai stricte la ferme, ceea ce ar încetini răspândirea virusului.