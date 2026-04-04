Creșterea cererii pentru ingrediente naturale, tot mai vizibilă în preferințele consumatorilor, vine cu un risc neașteptat: frauda alimentară. Experții avertizează că această tendință poate favoriza apariția unor practici înșelătoare, într-un moment în care industria alimentară încearcă să renunțe rapid la aditivii artificiali, transmite MEDIAFAX.

Presiunea asupra producătorilor este tot mai mare. Consumatorii sunt din ce în ce mai atenți la etichete, iar autoritățile analizează interzicerea unor coloranți și aditivi. În ultimele 15 luni au fost propuse peste 200 de inițiative legislative în acest sens, potrivit FoodIngredientsFirst.com.

În același timp, cererea pentru ingrediente naturale a crescut accelerat, iar furnizorii nu reușesc să țină pasul, ceea ce creează un context favorabil pentru creșterea fraudei alimentare.

Cum apare frauda alimentară

Specialiștii spun că această combinație de presiune ridicată și cerere tot mai mare pentru ingrediente naturale creează un context favorabil pentru frauda alimentară.

„Este o perioadă foarte dificilă și există riscuri semnificative atunci când înlocuiești ingredientele”, a explicat Kevin Kenny, consultant în domeniul conformității alimentare.

- articolul continuă mai jos -

Pentru a face față cererii în creștere, unii furnizori recurg la practici înșelătoare. De exemplu, amestecă coloranți naturali cu variante sintetice sau adaugă substanțe pentru a suplimenta cantitățile disponibile.

În alte situații, uleiul de măsline este diluat cu uleiuri mai ieftine din semințe, iar unele condimente pot conține coloranți adăugați artificial — exemple frecvente de fraudă alimentară.

„Vedem o creștere clară a fraudei alimentare. Trecerea la produse naturale creează oportunități pentru astfel de practici”, a avertizat Kenny.

De ce nu este suficientă eticheta „natural”

Problema este amplificată de faptul că reglementările nu sunt întotdeauna suficient de stricte. Autoritățile americane au transmis că nu vor sancționa companiile care folosesc mențiunea „fără coloranți artificiali”, chiar dacă produsele conțin alternative naturale.

Acest lucru poate reduce nivelul controalelor și poate crea confuzie în rândul consumatorilor.

În același timp, companiile nu sunt complet protejate. Există deja procese în instanță legate de etichetare înșelătoare, ceea ce arată că riscurile legale rămân ridicate.

Ce pot face producătorii

Experții spun că soluția ține, în primul rând, de alegerea furnizorilor. Companiile trebuie să colaboreze cu parteneri de încredere, care au lanțuri de aprovizionare transparente și sisteme stricte de control al calității.

„Reformularea produselor este un proces complex și nu va dispărea. Este esențial să lucrezi cu furnizori care pot garanta calitatea și stabilitatea livrărilor”, a explicat Brad Schwan.

Un trend cu riscuri ascunse

Deși trecerea la ingrediente naturale este percepută ca un pas spre o alimentație mai sănătoasă, realitatea este mai nuanțată. Fără controale stricte și fără transparență, etichetele „curate” pot ascunde produse care nu sunt ceea ce par. Pentru consumatori, mesajul este simplu: nu tot ce este etichetat drept „natural” este automat și sigur.