Crescătorii de animale au câștigat un răgaz de 2 ani, pentru a se pune la punct cu aplicarea amenajamentelor pastorale. Totodată, în acest timp, crescătorii de animale vor beneficia în continuare de subvențiile APIA, potrivit Agenției Naționale pentru Zootehnie.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Concret, termenul-limită pentru aplicarea amenajamentelor pastorale (planurile de gospodărire a pășunilor) a fost prorogat de la 1 ianuarie 2026 la 1 ianuarie 2028, conform Legii (PL-x nr. 491/2025), adoptată recent de Camera Deputaților, lege care urmează să fie promulgată de Președintele Nicușor Dan și publicată în Monitorul Oficial, în scurt timp.

Precizăm că amenajamentul pastoral este documentul care stabilește modul de utilizare și întreținere a pajiștilor permanente și va deveni obligatoriu pentru accesarea subvențiilor APIA începând cu 1 ianuarie 2028.

Inițiatorii legii au motivat că pierderea subvențiilor pentru pășuni ar fi afectat grav stabilitatea și durabilitatea sectorului zootehnic, în condițiile costurilor ridicate ale elaborării amenajamentelor pastorale.

Această amânare este esențială pentru fermieri, deoarece permite menținerea eligibilității pășunilor pentru subvențiile APIA chiar și în lipsa amenajamentului pastoral.

Astfel articolul 1, al. 2 al legii a fost modificat și prevede următoarele:

”În vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, fermierii, persoane fizice şi juridice, în calitate de proprietari ai pajiștilor, au obligaţia să asigure cosirea cel puţin o dată pe an a vegetaţiei, fără a avea obligaţia asigurării încărcăturii minime de animale.”

Fermierii trebuie să-și înscrie animalele în Registrul Național al Exploatațiilor

Ce trebuie să știe crescătorii de animale

Obligativitatea amenajamentului pastoral se aplică abia din 2028, astfel că subvențiile APIA nu se pierd până atunci

Închirierea pășunilor se face pe baza unor contracte pe termen lung (7–10 ani)

Fermierii trebuie să dețină animale înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE)

Se va menține cerința unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha sau, alternativ, efectuarea a cel puțin unui cosit anual.

Astfel, fermierii vor câștiga 2 ani pentru a se conforma noutăților legislative, dar Agenția Națională pentru Zootehnie recomandă ca UAT-urile și utilizatorii pășunilor să înceapă din timp demersurile necesare.

Sancțiunile sunt cuprinse între 300 și 1.500 lei

Legea prevede la articolul 3, al. 4 sancțiuni clare pentru cei care nu se conformează, astfel:

Persoanele fizice și juridice care dețin/utilizează suprafețe de pajiști au obligația să declare, anual, la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia își au domiciliul/sediul social, între data de 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, datele necesare completării Registrului electronic pentru monitorizarea regimului de organizare, administrare și exploatare a pajiștilor, prevăzut la alin. (1).

Aliniatul 5 al art. 3 prevede că ”se constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice, următoarele fapte: