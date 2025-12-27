Cozonacul rămas de la Crăciun cu siguranță s-a uscat deja, dar nu este cazul să îl arunci. Practica modernă în bucătărie este să recuperezi și să refolosești orice ingredient care a rămas într-o formă sau alta. Iar cozonacul pus în starturi alternative într-un pahar sau un castron cu cremă preparată în casă se transformă într-un desert la minut perfect pentru un sfârșit de săptămână.

Cremă de mascarpone cu 3 ingrediente

Crema de brânză mascarpone se prepară simplu și rapid, cu mixeru, din doar 3 ingrediente: mascarpone, zahăr (după gust) și 1 lingură de cacao. Puteți pune și esență de rom sau un strop de coniac.

Cremă de vanilie, alternativa mai dietetică la mascarpone

Crema de vanilie se prepară din din lapte, ouă, zahăr și amidon (1 gălbenuș de ou, 10 g de amidon, 20 g zahăr, 200 g lapte, vanilie), dizolvând zahărul și amidonul în lapte, pe care le punem peste gălbenușurile de ou frecate cu zahăr. Se fierbe la foc mic, amestecând continuu.

Cremă Chantilly, o completare a cremei de vanilie

Este o cremă de vanilie amestecată cu frișcă.

Cremă de lămâie, varianta fresh

Crema de lămâie este similară celei de vanilie, dar cu adaos de coajă rasă de lămâie.

Cremă vegană

Pentru cine nu consumă alimente de origine animală, inclusiv lapte și ouă, există rețete delicioase de creme pentru desert vegane foarte potrivite. Înlocuim laptele de vacă și punem lapte de soia, făină de orez, zahăr, puțină coajă de lămâie (100 g de lapte de soia corespund la 10 g făină de orez). Este o cremă potrivită și pentru cei cu intoleranță la lactoză sau care nu pot consuma ouă.