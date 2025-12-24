În fiecare an, înainte de Crăciun, cornulețele fragede revin în topul căutărilor. Sunt poate cel mai iubit desert de casă, asociat cu copilăria, cu bucătăria bunicii și cu mirosul de vanilie care umplea casa. Și totuși, una dintre cele mai frecvente plângeri este aceeași: cornulețele se sfărâmă, se rup sau devin prea tari după coacere.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Diferența dintre un rezultat reușit și unul dezamăgitor nu ține de rețete complicate sau ingrediente exotice, ci de un truc vechi, simplu, folosit de generații întregi: untură, nu unt, și un mod corect de lucru cu aluatul.

De ce se folosește untura în rețeta tradițională

În bucătăria tradițională românească, untura era grăsimea de bază, mai ales iarna. Nu doar din motive de disponibilitate, ci pentru că oferă un aluat mai fraged și mai stabil.

Untura:

nu conține apă (spre deosebire de unt),

nu întărește aluatul la rece,

leagă ingredientele fără să le usuce.

Rezultatul este un aluat elastic, ușor de modelat, care nu se rupe la rulare și nu se sfărâmă după coacere.

Trucul care face diferența: aluatul nu se frământă excesiv

Cel mai important secret al cornulețelor fragede este modul în care se lucrează aluatul. Greșeala frecventă este frământarea excesivă, care dezvoltă glutenul și duce la un aluat tare.

Bunicile știau regula simplă: aluatul se adună, nu se frământă.

Ingredientele se combină rapid, doar cât să se lege. Nu se insistă, nu se „luptă” cu aluatul. Odată format, acesta trebuie lăsat la rece.

De ce trebuie lăsat aluatul la frigider

Răcirea aluatului nu este opțională. Este pasul care:

stabilizează grăsimea,

relaxează structura aluatului,

previne ruperea la modelare.

Ideal, aluatul se lasă la frigider cel puțin 30–60 de minute, acoperit, înainte de a fi porționat și rulat.

Ingrediente pentru cornulețe fragede cu untură

250 g untură

500 g făină

100 g smântână grasă

1 ou

1 lingură zahăr

un praf de sare

gem gros (caise sau prune)

zahăr pudră cu vanilie, pentru decor

Mod de preparare, pas cu pas

Untura se amestecă rapid cu făina, sarea și zahărul.

Se adaugă oul și smântâna, apoi se adună aluatul fără frământare excesivă.

Aluatul se învelește și se lasă la frigider minimum 30 de minute.

Se împarte în bucăți mici, se întinde subțire și se taie triunghiuri.

Se pune puțin gem la bază și se rulează lejer.

Se coc la 170–180°C, 12–15 minute, fără să se rumenească excesiv.

Se pudrează doar după ce s-au răcit complet.

De ce se pudrează cornulețele abia la final

Un alt detaliu vechi, adesea ignorat: zahărul pudră se adaugă doar când cornulețele sunt reci. Dacă sunt calde, zahărul se topește, iar textura se modifică.

Cornulețele tradiționale nu erau identice ca formă, nu aveau margini drepte și nici umplutură în exces. Dar erau fragede, aromate și se topeau în gură. Exact asta caută și astăzi cei care vor gustul de Crăciun autentic.