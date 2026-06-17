Peste 440 de copii din comunități vulnerabile din Zalău ar putea beneficia de programe after-school, masă caldă și sprijin educațional

17 iun. 2026, Articole / Reportaje
Peste 440 de copii din comunități vulnerabile din Zalău ar putea beneficia de programe after-school, masă caldă și sprijin educațional
Sursa foto: Pexels
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Peste 440 de preșcolari și elevi din municipiul Zalău, în special din cartierul Ortelec și din zonele cu locuințe sociale, ar putea beneficia în următorii doi ani de servicii educaționale integrate menite să reducă riscul abandonului școlar. Consiliul Local Zalău a aprobat miercuri depunerea unei cereri de finanțare pentru proiectul „Servicii educaționale pentru copiii din comunități vulnerabile Zalău”, informează Agerpres.

Programul prevede servicii complete de tip after-school, adaptate nevoilor diferitelor categorii de beneficiari. Cel mai amplu pachet va fi destinat elevilor de la Școala Gimnazială „George Coșbuc”, structură a Școlii Gimnaziale „Porolissum”, precum și unei părți dintre elevii acestei unități de învățământ.

Potrivit documentației aprobate de autorități, copiii incluși în program vor primi zilnic o masă caldă pe durata anului școlar, sprijin pentru efectuarea temelor și recuperarea materiei, ghiozdane echipate cu rechizite și materiale sportive, servicii de logopedie și consiliere psihopedagogică. De asemenea, sunt prevăzute activități recreative, de socializare și excursii.

În cadrul proiectului, aproximativ 225 de elevi vulnerabili din alte școli din municipiu vor beneficia de consiliere și sprijin educațional, iar copiii care frecventează Centrul de zi al Direcției de Asistență Socială Zalău vor avea acces la asistență educațională, servicii de logopedie și activități recreative.

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Valoarea totală a investiției este de 3,98 milioane de lei, cu TVA inclus, cea mai mare parte a finanțării urmând să fie asigurată din fonduri europene prin Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021–2027. Partenerii locali vor contribui cu o cofinanțare de 2%, echivalentul a 79.612,80 lei.

Proiectul va avea o durată de implementare de 27 de luni, iar autoritățile locale și-au asumat menținerea serviciilor pentru cel puțin șase luni după încheierea finanțării europene.

Inițiativa este derulată de un parteneriat format din Primăria Municipiului Zalău, Direcția de Asistență Socială Zalău, Școala Gimnazială „Porolissum” și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj. Cererea de finanțare trebuie depusă până la termenul-limită din 19 iunie.

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