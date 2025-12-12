Anul 2025 a marcat un moment crucial pentru sectorul european al fructelor și legumelor, caracterizat de dinamici complexe care împletesc producția, consumul și provocările structurale. Prima pe lista de dificultăți este incertitudinea climatică, fenomen care influențează puternic producția, relatează portalul de specialitate Fruit Magazine.

Conform European Statistics Handbook 2025 al Fruit Logistica, prețurile la fructe și legume au înregistrat o creștere semnificativă față de cei doi ani precedenți, la baza acestei dinamici fiind condițiile meteorologice extreme, pe de o parte, și costurile ridicate de producție, pe de alta. Totuși, în pofida inflației alimentare, volumele de consum nu au suferit un declin substanțial, semnalând o cerere rezilientă.

62 de milioane de tone – producția UE de legume / 2024

Interesant este că, în ciuda dificultăților, în medie producția a rămas stabilă și, în unele cazuri, a fost chiar în creștere. Eurostat a evidențiat că, în 2024, UE a produs peste 62 de milioane de tone de legume, cu o creștere de 6% față de 2023.

Fructele au urmat o tendință similară, susținută de recolte abundente în țări-cheie precum Spania, Italia și Germania. Dar prețurile sunt pe o dinamică de creștere. Potrivit unei analize Euronews, creșterea prețului la fructe și legume a contribuit substanțial la creșterea costului vieții, rămânând totuși produse esențiale în obiceiurile alimentare europene.

Situația țărilor UE mari producătoare și consumatoare

Italia se confirmă ca unul dintre principalii producători și consumatori de fructe proaspete din Europa. Consumul de fructe proaspete pe cap de locuitor rămâne printre cele mai ridicate din Europa, susținut de tradiția mediteraneană și de rolul central al alimentației echilibrate în stilul de viață general.

De asemenea, consumatorii germani mențin un consum stabil, chiar și în fața unor prețuri mai ridicate. Germania rămâne una dintre cele mai importante piețe de import pentru fructele mediteraneene, în special citrice și struguri din Italia și Spania.

În continuare, și anul 2025 a confirmat tendința de consumul de fructe proaspete în Europa, în ciuda presiunilor economice și climatice, după cum reiese și dintr-o cercetare de piață a NielsenIQ 2025.

Consumatorii europeni sunt conștienți de beneficiile fructelor proaspete, însă este nevoie de un efort constant de educare și comunicare pentru a transforma această conștientizare în obiceiuri zilnice mai solide, consideră actorii importanți din piață.