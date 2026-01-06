Ciupercile sunt mai mult decât un ingredient gustos, indică verywellhealth.com. Consumul regulat de ciuperci aduce beneficii importante pentru sănătate și furnizează nutrienți esențiali. Studiile arată că pot reduce inflamația, susține sănătatea digestivă și contribui la prevenirea unor boli cronice.

Iată câteva dintre cele mai importante beneficii ale consumului regulat de ciuperci.

Combat inflamația

Inflamația joacă un rol important în apariția multor afecțiuni. Printre acestea se numără bolile cardiovasculare, artrita, bolile autoimune și unele forme de cancer. Ciupercile au demonstrat efecte antiinflamatoare prin conținutul de metaboliți bioactivi, substanțe formate în timpul digestiei. Acești compuși sunt responsabili pentru capacitatea ciupercilor de a reduce inflamația din organism.

Aport natural de antioxidanți

Ciupercile furnizează antioxidanți naturali, care neutralizează radicalii liberi – acele molecule instabile care pot deteriora celulele. Radicalii liberi apar în cantități mai mari în perioadele de stres sau în urma expunerii la alimente ultraprocesate și substanțe chimice. Sunt asociați cu cancerul, bolile de inimă și afecțiunile pulmonare. Mai mulți compuși din ciuperci exercită efecte antioxidante, contribuind la protecția celulară.

Pot reduce colesterolul

Nivelurile ridicate de colesterol și grăsimi din sânge cresc riscul de infarct, accident vascular cerebral și boli vasculare. Consumul de ciuperci a fost asociat cu scăderea colesterolului. Anumiți compuși chimici din ciuperci se leagă de grăsimi și colesterol, facilitând eliminarea lor. De asemenea, enzimele din ciuperci pot contribui la reducerea nivelurilor de lipide din sânge.

Alternativă la carnea roșie

Textura consistentă a ciupercilor le face o alternativă populară la carne. Oferă sațietate și conțin proteine, fiind frecvent utilizate în preparatele vegetariene. De asemenea, furnizează proteine complete, conținând toți aminoacizii esențiali. În același timp, au puține calorii și un gust intens, apreciat în numeroase rețete.

Susțin sănătatea digestivă

Ciupercile conțin fibre și beta-glucani, compuși care ajută digestia și pot preveni constipația. Un tranzit intestinal sănătos reduce disconfortul abdominal și riscul unor afecțiuni precum diverticulita sau cancerul de colon.

Pot reduce riscul de cancer

Consumul regulat de ciuperci este asociat cu un risc mai mic de cancer. Mecanismul exact nu este complet clar, dar specialiștii consideră că efectele antiinflamatoare și antioxidante joacă un rol important în acest beneficiu.

Ajută la controlul tensiunii arteriale

Hipertensiunea este frecvent asimptomatică, dar are consecințe grave. Ciupercile sunt considerate alimente cu efect antihipertensiv datprită conținutului de ergosterol, polifenoli, terpene, polizaharide și proteine care pot contribui la scăderea tensiunii arteriale.

Au proprietăți antivirale și antibacteriene

Studiile sugerează că ciupercile pot stimula sistemul imunitar. Ele conțin substanțe cu efect antimicrobian, capabile să inhibe dezvoltarea unor bacterii și virusuri.

Sunt sigure pentru persoanele cu diabet

Ciupercile au un conținut foarte scăzut de zaharuri, astfel că nu cresc rapid glicemia și sunt potrivite pentru persoanele cu diabet sau prediabet. Unele cercetări indică faptul că pot reduce glicemia și pot stimula producția de insulină.

Profil nutrițional și precauții

Ciupercile sunt o sursă bună de proteine și fibre, cu puține calorii. Cinci ciuperci medii conțin aproximativ 20 de calorii, 3 grame de proteine și 1 gram de fibre. În general, ciupercile din comerț sunt sigure. Totuși, consumul excesiv poate cauza gaze intestinale. Este important să fie spălate corect și păstrate în condiții adecvate.

Culegerea ciupercilor sălbatice este riscantă, speciile toxice pot afecta grav inima, ficatul și rinichii. Pentru siguranță, se recomandă consumul exclusiv al ciupercilor provenite din surse autorizate.