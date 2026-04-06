Consiliul Concurenței a transmis luni că fiecare companie trebuie să își stabilească în mod independent politica comercială, subliniind că majorarea artificială a prețurilor sau anticiparea unui anumit nivel de preț pot intra sub incidența Legii Concurenței, relatează G4Media.

Instituția atrage atenția că, în contextul economic internațional dificil, există riscul ca unele companii să profite de situație pentru a crește nejustificat prețurile.

„Monitorizăm cu atenție piața pentru ca unele companii să nu profite de acest context economic internațional dificil și să majoreze prețurile artificial. Declarațiile, prin care reprezentanții unor companii își anunță intențiile de a crește prețurile pentru produsele pe care le comercializează, pot conduce la coordonarea comportamentului concurenților și la o creșere artificială a prețurilor pe piață. Aceste tipuri de acțiuni sunt sancționate din perspectiva regulilor de concurenţă naţionale și europene, deoarece denaturează concurența și prejudiciază consumatorii”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Autoritatea subliniază și rolul asociațiilor profesionale, care pot fi trase la răspundere dacă, prin decizii sau recomandări, influențează comportamentul companiilor într-un mod care afectează concurența.

În acest context, Consiliul Concurenței recomandă firmelor să evite orice practici ce pot încălca legislația în domeniu și să solicite puncte de vedere instituției atunci când există dubii privind compatibilitatea unor inițiative.

Pentru a compara prețurile din retail, consumatorii au la dispoziție aplicația Monitorul Prețurilor, disponibilă atât în variantă web, cât și ca aplicație mobilă pentru iOS și Android. Platforma afișează prețurile alimentelor din marile lanțuri comerciale și oferă opțiuni de căutare, sortare și filtrare a datelor.