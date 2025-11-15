O rețetă tradițională din bucătăria grecească readuce în prim-plan un preparat rustic, plin de arome: conopidă la cuptor cu cârnați țărănești. Preparatul îmbină gustul dulceag al conopidei coapte cu intensitatea cârnaților afumați și a condimentelor mediteraneene, notează publicația Gastronomos.

Pentru patru porții, ingredientele necesare sunt:

o conopidă medie, tăiată în buchețele mici,

trei roșii din conservă,

400 g cârnați țărănești feliați,

o lingură de boia afumată,

o jumătate de linguriță de boia iute (sau după gust),

o lingură de muștar picant,

zeama de la o jumătate de lămâie,

o treime de legătură de pătrunjel tocat mărunt,

60 ml ulei de măsline,

sare și piper proaspăt măcinat.

Prepararea este simplă: se preîncălzește cuptorul la 170°C, iar conopida se așază într-o tavă adâncă, de aproximativ 28-30 cm diametru, apoi se condimentează cu sare și piper.

Într-un blender se mixează roșiile, 70 ml apă, cele două tipuri de boia, muștarul, sucul de lămâie, uleiul de măsline și condimentele, până se obține un sos omogen.

Acesta se toarnă peste conopidă, iar deasupra se presară feliile de cârnați și pătrunjelul tocat.

Tava se introduce în cuptor pentru 30-35 de minute, până când conopida se înmoaie și cârnații capătă o culoare rumenă. Rezultatul este un fel principal consistent, cu gust intens și echilibru între dulce, picant și afumat, perfect pentru zilele reci de toamnă.