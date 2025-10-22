Conopida cu ton reprezintă o combinație ideală pentru una din mesele principale ale zilei, întrunind practic toate calitățile și fiind lipsită de defecte. Sunt ambele alimente pline de proprietăți nutrivite și cu un nivel redus de calorii. Conopida este plină de vitamine, săruri și fibre, în timp ce tonul furnizează un nivel ridicat de proteine de calitate și grăsimi sănătoase.

Cât despre gust, alcătuiesc, din nou o pereche reușită: conopida oferă o bază relativ neutră, peste care tonul adaugă gust și savoare. Completate, la rândul lor, prin adaosul de ierburi aromatice, la libera alegere. În plus, este și extrem de simplu și rapid de preparat, conopida fiind una dintre legumele cu timpii cei mai rapizi de gătire. Poate fi felul principal dintr-un meniu ușor de seară, sau o garnitură de prânz, ideal pe lângă pește. Dar se califică perfect și pentru a fi luat la pachet într-o caserolă cu capac etanș.

Ingrediente pentru 4 persoane de conopidă gratinată cu ton

1 conopidă medie, circa 800 g

240 g RIO Mare Filod’olio ton în ulei de măsline

3 linguri pesmet

3 linguri brânză rasă (parmezan, pecorino sau cașcaval)

1 cățel de usturoi tocat

1 lingură capere desărate (opțional)

1 legătură mică de pătrunjel tocat

4 linguri ulei extravirgin de măsline

sare și piper, după gust

Cum preparăm caserola și cum coacem în cuptor

1.Curăță conopida, desfă-o buchețele și fierbe-o în apă cu sare timp de 6–7 minute, până devine puțin fragedă, dar nu moale. Scurge-o într-o sită încăpătoare și las-o să se răcorească ușor.

2.Pregătește amestecul aromatic de adăugat peste conopidă: într-un bol încăpător, amestecă RIO Mare Filod’olio ton în ulei de masline mărunțit cu pătrunjelul tăiat cât mai mărunt, eventual și alte ierburile aromatice, usturoiul și caperele (dacă folosești). Adaugă un strop de ulei de măsline și amestecă bine.

3.Asamblează caserola și dă la cuptor: așează buchețelele de conopidă într-o tavă unsă ușor cu ulei. Distribuie deasupra amestecul de ton și ierburi. Combină pesmetul cu brânza rasă, adaugă un praf de piper și puțin ulei, apoi presară amestecul peste conopidă. Coace la 200°C timp de 20–25 de minute, până când suprafața devine aurie și crocantă.

Opțional, se poate completa amestecul aromatic adăugând măsline, fileuri de anșoa sau roșii uscate. Sau combinații la libera alegere din ele.