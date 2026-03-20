Conferința G4Food & Economedia | Bogdan Chiripuci, Clubul Fermierilor Români: Avem nevoie să ne producem inputurile pe teritoriul României

20 mart. 2026, Agricultura României, în noul context global
Conferința G4Food & Economedia | Bogdan Chiripuci, Clubul Fermierilor Români: Avem nevoie să ne producem inputurile pe teritoriul României
Foto: Credit foto @iStock.com/Anna Listishenko, @https://cfro.ro/

Bogdan Chiripuci, Manager Politici și Programe pentru Agricultură, Clubul Fermierilor Români, a abordat problema costului îngrășămintelor în cadrul conferinței „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”:

„Discutăm despre provocările pe care le întâmpină fermierii astăzi și aș merge puțin mai în spate decât ceea ce s-a enunțat de către vorbitorii mei, în perioada 2021-2022, în momentul creșterii prețului la gaze naturale și energie electrică. În mod direct, acest efect a fost concretizat în creșterea prețurilor la îngrășămintele chimice. Discutăm despre închiderea Combinatului Azomureș..

Discutam acum trei zile despre o schemă de ajutor de stat care prevede susținerea acestui combinat atât de important pentru refacerea lanțului valoric agroalimentar. Avem nevoie de a ne produce input-urile pe teritoriul României, de a putea genera culturi cu producții optime, nu spun record, complementar cu realizarea unor investiții în zona de diversificare și procesare. Astfel încât acel deficit al balanței comercial-agroalimentare din 2024, de un exemplu de peste 3 miliarde de euro, să poată fi transpus către bugetul național.”

G4Food și Economedia organizează vineri, 20 martie 2026, conferința „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”, un eveniment care aduce în prim-plan schimbările majore din economie, agricultură și comerț și modul în care acestea influențează mediul de business din România.

Conferința reunește decidenți publici, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai asociațiilor profesionale și experți în politici economice. Discuțiile se concentrează pe impactul noilor realități globale, inclusiv acordul UE-Mercosur, asupra agriculturii, industriei și exporturilor.

