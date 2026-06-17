Curcuma este considerată de mulți nutriționiști unul dintre cele mai valoroase condimente pentru sănătatea creierului, inimii și intestinului. Secretul nu ține însă doar de consumul său, ci și de modul în care este combinată cu alte alimente, deoarece principalul său compus activ, curcumina, este absorbit dificil de organism, potrivit Mediafax.

Curcuma provine din rădăcina uscată a plantei Curcuma longa și face parte din aceeași familie botanică din care face parte și ghimbirul. Potrivit publicației Real Simple, principalul său compus bioactiv, curcumina, este responsabil pentru majoritatea efectelor asupra sănătății investigate de cercetători.

Cum poate influența curcumina sănătatea creierului, inimii și intestinului

Curcumina este cunoscută pentru proprietățile sale antioxidante și antiinflamatorii. Potrivit specialiștilor, aceasta combate inflamația cronică și stresul oxidativ, două mecanisme implicate în dezvoltarea bolilor cardiovasculare, a rezistenței la insulină și a unor afecțiuni neurodegenerative.

Studiile sugerează beneficii modeste pentru memoria de lucru și viteza de procesare a informațiilor.

La nivel cardiovascular, cercetările indică faptul că poate contribui la reducerea acumulării plăcilor arteriale și la inhibarea oxidării colesterolului LDL.

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În ceea ce privește sănătatea digestivă, curcumina poate susține integritatea barierei intestinale și diversitatea microbiomului intestinal.

De ce simpla adăugare a curcumei în mâncare nu este suficientă

Deși este apreciată pentru efectele sale potențiale, curcuma conține doar aproximativ 2% curcumină.

În plus, curcumina are o biodisponibilitate redusă, ceea ce înseamnă că este absorbită greu și eliminată relativ rapid din organism. Ca urmare, doar o cantitate mică ajunge în fluxul sanguin după consum.

Combinația care poate crește absorbția curcuminei

Specialiștii recomandă asocierea curcumei cu piper negru.

Piperina, compusul activ din piperul negru, poate crește absorbția curcuminei de până la 20 de ori.

De asemenea, curcumina este liposolubilă, ceea ce înseamnă că se absoarbe mai eficient atunci când este consumată împreună cu surse de grăsimi sănătoase.

Printre alimentele recomandate se numără somonul, sardinele, semințele de in și nucile, surse de acizi grași omega-3 care pot acționa sinergic cu curcumina și îi pot amplifica efectele antiinflamatorii.

Câtă curcumă este considerată o cantitate rezonabilă

Potrivit nutriționiștilor, jumătate până la o linguriță de curcumă pe zi reprezintă o cantitate rezonabilă pentru consumul obișnuit.

Aceasta înseamnă aproximativ unu până la trei grame zilnic, cantitate apropiată de cea utilizată în mod tradițional în regiunile unde condimentul este prezent frecvent în alimentație.

Specialiștii subliniază însă că dozele utilizate în studiile clinice sunt semnificativ mai mari și sunt administrate, de regulă, sub forme cu biodisponibilitate crescută.

Curcuma funcționează cel mai bine într-un stil de viață sănătos

Experții atrag atenția că un stil de viață antiinflamator complet are un impact mult mai mare asupra sănătății decât consumul izolat al unui singur aliment sau condiment.

O alimentație diversificată, somnul adecvat, activitatea fizică regulată și evitarea fumatului și a consumului excesiv de alcool contribuie semnificativ la reducerea inflamației din organism.

În acest context, curcuma poate reprezenta o piesă utilă dintr-un ansamblu mai larg de obiceiuri sănătoase, fără a fi o soluție miraculoasă în sine.