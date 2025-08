An de an, suprafața cultivată cu lubeniță la Gottlob (județul Timiș) a scăzut. Dacă în urmă cu cinci ani se lucrau aproximativ 400 de hectare, astăzi suprafața a scăzut la mult sub 100 de hectare. Între timp, comuna vecină Lovrin a venit tare din urmă și chiar a depășit „patria lubeniței bănățene”. În piețele din Timișoara, în locurile special amenajate pentru lubeniță, dar și în aproape toate marile supermarketuri, reclama susține că produsul provine de la Lovrin.

Peste tot, pe tarabele de pe marginea drumului dintre Timișoara și Lovrin, se poate citi: „Lubeniță de Lovrin”. Iar pe cele mai multe dintre ele apare și numele lui Dobre. Este cel mai mare cultivator din zonă. Vasile Dobre lucrează peste 25 de hectare, aproape cât toți cultivatorii din Gottlob la un loc.

„Ca producție, am vreo 60 de tone la hectar. Având în vedere că am 25 de hectare, vorbim de o cantitate și un volum de vânzare foarte mare. Cei de la Gottlob sunt frații mei, ne înțelegem foarte bine, dar Lovrin a început să-i depășească. Legumicultura e ca la loto. Dacă sunt ani mai slabi, producătorii sunt dezamăgiți. Cred că s-au descurajat cei de la Gottlob. Eu sunt mai tânăr, am pierdut și eu, sunt ani în care nici nu mi-am scos investiția și am lucrat degeaba, dar am mers mai departe. Cu Dumnezeu, cu mila. Sunt și la Lovrin producători mai buni ca mine. Nu vreau să creadă unii că mă laud, dar din Lovrin am cea mai mare suprafață cultivată cu pepeni verzi. Am făcut și investiții pe măsură. Am mai luat scule noi, pe leasing, am început să ne reînnoim”, a spus Vasile Dobre.

De la cablaje auto, la câmpul de lubeniță

Povestea lui Vasile Dobre este una cu adevărat specială. Nu provine dintr-o familie de agricultori, nu avea pământ, însă, pe când era muncitor la o fabrică de cablaje auto din Sânnicolau Mare, câștiga un ban lucrând cu ziua pe plantațiile de lubeniță ale producătorilor din Lovrin.

„Pot să zic că am început mergând cu ziua la alții, mergând prin piețele en-gros din Timișoara, văzând cum se fac banii… Dumnezeu m-a ajutat să pot să pun eu pe picioare o afacere. Taică-miu a lucrat la CFR, mama la cooperativă, nu au avut deloc pământ. Acum zece ani, când aveam 35 de ani, am început să cumpăr teren, cum prindeam, două-trei hectare pe an. Mi-a plăcut, mi-a intrat la suflet. Lucram la fabrica Delphi de la Sânnicolau, la cablaje de Mercedes. În timpul liber mergeam și ajutam pe cineva cu lubeniță. În primul an am lucrat jumătate de hectar, am luat niște bani din bancă; al doilea an, două hectare, apoi cinci hectare, zece hectare; acum pun 35 de hectare de legume, nu doar lubeniță”, a mai declarat Dobre.

Toată familie e în câmp

Vasile Dobre este un adevărat „fac totum”. De dimineața până seara muncește: ba pe câmp, ba transportând marfă cu camioneta, ba vânzând și semnând contracte cu supermarketuri. Toți cei patru copii ai săi lucrează cot la cot cu el. Îl ajută și nepoții, și cumnații.

„Merg să descarc marfa în piețe, la punctele stradale am pus pe cineva să-mi vândă. Eu trebuie să fiu aici, la recoltat, cu oamenii. Fiecare ne știm locul în familie: unul e la recoltat, alții la ambalat, alții la livrat. E ca o familie câmpul. Dacă nu supraveghezi situația, să-l hrănești, să-i dai apă, să-i faci un tratament ca să nu se îmbolnăvească…”, a mai spus Vasile Dobre.

Un mare avantaj pentru cultivatori este relația foarte bună cu supermarketurile din Timișoara, Sânnicolau Mare și Arad.

„Lucrăm cu Profi, Lidl, Mega Image. Chiar ne ajută aceste supermarketuri, ne pun pâinea pe masă. Când avem noi produse, ei blochează importul. E sezonul de aici, aducem marfa fresh de la 40-70 de kilometri, în două ore e pe rafturi – decât să o aducă din Maroc sau Spania”, a adăugat agricultorul.

Lovrinul revine în top

Lovrin este unul dintre cele mai importante bazine legumicole din vestul țării. Nu întâmplător, până în anii ’90, la Lovrin se produceau pepeni verzi 100% românești, cel mai renumit soi fiind „Lovrin 504” – un hibrid realizat la Stațiunea de Cercetare Agricolă din localitate. A predat ștacheta cu lubenița vecinilor din Gottlob, însă, încet-încet, revine pe prima poziție.