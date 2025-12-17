Comisia Europeană va aloca 205 milioane euro în 2026 pentru a cofinanţa activităţi de promovare a produselor agroalimentare durabile şi de înaltă calitate din UE în Uniunea Europeană şi la nivel mondial, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Acest lucru este în conformitate cu programul de lucru pentru politica de promovare pentru 2026 adoptat în această săptămână, marcând cea mai mare alocare dedicată vreodată creşterii gradului de sensibilizare a consumatorilor cu privire la produsele agricole europene şi la sistemele de calitate, transmite Agerpres.

Până la 160 de milioane euro vor fi plătite sub formă de granturi pentru cofinanţarea programelor de către grupurile de producători şi alte organisme de comerţ agroalimentar: 150 de milioane euro sunt împărţite între promovarea în ţările din afara UE şi piaţa internă a UE, cu alocări de 70,3 milioane euro şi, respectiv, 79,7 milioane euro; 10 milioane euro sunt rezervate pentru măsuri de criză.

O iniţiativă-cheie în acest an este o nouă campanie de promovare a alimentaţiei europene şi a societăţilor fermierilor ca parte esenţială a societăţii/structurii noastre sociale, care urmează să fie lansată în 2026, astfel cum a anunţat preşedinta von der Leyen în discursul său privind starea Uniunii. Campania este menită să sensibilizeze şi să promoveze un sentiment de mândrie în rândul consumatorilor din UE în ceea ce priveşte calitatea ridicată a produselor agroalimentare din UE produse pe plan intern, ca parte a modului de viaţă european, se precizează în comunicat. Aceasta vizează, de asemenea, creşterea consumului de produse agroalimentare din UE, evidenţierea rolului fermierilor şi consolidarea legăturii cu consumatorii. Campania se va desfăşura în toate cele 27 de state membre ale UE.

În afara UE, programele vor viza regiunile şi ţările cu un potenţial ridicat de creştere pentru produsele agroalimentare din UE. Printre acestea se numără Marea Britanie, Japonia, Coreea de Sud, China, Singapore şi America de Nord.

Programul de lucru prevede, de asemenea, o serie de iniţiative care urmează să fie gestionate direct de Comisia Europeană cu până la 10 milioane euro. Astfel de activităţi includ misiuni la nivel înalt ale comisarului Hansen cu delegaţii de afaceri în ţări terţe, campanii de promovare şi informare în ţări terţe, participarea UE la principalele târguri comerciale agroalimentare internaţionale şi elaborarea unor manuale de intrare pe piaţă pentru exportatori.

“Viziunea pentru agricultură şi alimentaţie recunoaşte politica de promovare a UE ca fiind un instrument-cheie de sprijinire a competitivităţii globale a sectorului agroalimentar al UE, oferind oportunităţi de consolidare, dezvoltare şi diversificare a pieţelor de export ale UE. Acesta afirmă, de asemenea, că politica de promovare a UE va rămâne un instrument strategic de politică care va fi utilizat pentru a spori gradul de sensibilizare a consumatorilor cu privire la produsele agricole, pescăreşti şi de acvacultură şi la sistemele de calitate ale UE”, se menţionează în comunicat.

Agenţia Executivă Europeană pentru Cercetare (REA) va lansa două cereri de propuneri la 22 ianuarie 2026 – una pentru aşa-numitele programe “simple”, cu una sau mai multe organizaţii din aceeaşi ţară a UE, şi una pentru programe “multinaţionale”, cu cel puţin două organizaţii din cel puţin două state membre sau dintr-una sau mai multe organizaţii la nivel european. O gamă largă de operatori, cum ar fi organizaţiile comerciale şi de producători şi grupurile agroalimentare responsabile cu activităţile de promovare, sunt eligibili să solicite finanţare şi să îşi prezinte propunerile. Cererile de propuneri vor fi deschise pentru o perioadă de trei luni.

O zi de informare va avea loc la Bruxelles şi online la 27 şi 28 ianuarie 2026. Potenţialii beneficiari sunt invitaţi să participe pentru a obţine informaţii cu privire la oportunităţile de finanţare şi la procesul de depunere a cererilor. Aceştia vor avea ocazia să audă de la beneficiarii de succes, precum şi să colaboreze în reţea cu potenţiali parteneri de proiect.