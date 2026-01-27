Comisia Europeană a instituit un grup operativ pentru a menţine şi a consolida capacitatea UE de a se asigura că importurile respectă standardele Uniunii, sprijinind în acelaşi timp crearea de locuri de muncă şi creşterea economică a producătorilor din UE, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, transmite Agerpres.

Grupul operativ se va concentra în special pe siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, pe reziduurile de pesticide şi pe acţiunile coordonate de monitorizare ale UE privind anumite produse importate. Acesta reuneşte expertiza Comisiei şi a statelor membre şi va contribui la: continuarea armonizării controalelor la import în întreaga UE, elaborarea de recomandări pentru acţiuni comune între Comisie şi statele membre şi identificarea cazurilor în care sunt necesare măsuri administrative sau de reglementare suplimentare pentru consolidarea controalelor, a precizat Executivul comunitar.

Obiectivul central al politicii Comisiei Europene privind siguranţa alimentară este de a asigura cele mai înalte niveluri de protecţie a sănătăţii umane, animale şi a plantelor prin garantarea unor alimente sigure şi nutritive pentru consumatorii din UE, precum şi a celor mai înalte standarde pentru hrana animalelor.

Normele stricte de import în ceea ce priveşte igiena produselor alimentare şi a hranei pentru animale, siguranţa consumatorilor şi starea de sănătate a animalelor şi a plantelor vizează asigurarea faptului că toate importurile îndeplinesc aceleaşi standarde ridicate ca şi produsele din UE. Controalele la import sunt esenţiale pentru verificarea conformităţii produselor alimentare şi a hranei pentru animale cu cerinţele relevante. Normele UE se aplică tuturor produselor vândute în UE, indiferent dacă sunt produse pe piaţa internă sau importate.

UE dispune de o legislaţie solidă privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, care garantează că alimentele şi hrana pentru animale importate din ţări terţe sunt sigure pentru cetăţenii noştri. Autorităţile naţionale sunt responsabile de efectuarea controalelor asupra importurilor care sosesc din ţări terţe pentru a evalua conformitatea acestora cu normele UE privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale. Comisia efectuează audituri cu privire la ţările terţe pentru a evalua sistemele acestora şi fiabilitatea lor, colaborând în acelaşi timp îndeaproape cu autorităţile veterinare şi vamale din statele membre, a informat Executivul comunitar.