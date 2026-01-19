Comisia Europeană a rămas vagă luni asupra unui calendar de interzicere a “poluanţilor eterni” (substanţele perfluoroalchilate şi polifluoroalchilate – PFAS), substanţe chimice omniprezente în viaţa de zi cu zi, şi nu preconizează să prezinte o propunere legislativă mai devreme de sfârşitul anului în curs, relatează AFP.

O astfel de propunere este totuşi “o prioritate”, întrucât este o temă ce “preocupă” cetăţenii statelor membre ale UE, a încercat să asigure la o întâlnire cu agenţii de presă comisarul european pentru mediu, Jessika Roswall, transmite Agerpres.

Regăsiţi într-o varietate de produse, de la cutiile de pizza până la îmbrăcăminte, Comisia Europeană doreşte să interzică aceşti “poluanţi eterni” în produsele de larg consum. “Este realizabil, industria se pregăteşte deja pentru aceasta”, dar este în acelaşi timp un subiect dificil, întrucât este vorba despre un număr foarte mare de substanţe, a explicat Jessika Roswall, care s-a abţinut să avanseze un posibil calendar legislativ.

Avizele necesare

Înainte de a propune o astfel de legislaţie, executivul comunitar aşteaptă două avize pe care Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) ar trebui să le emită, primul în martie asupra riscurilor reprezentate de PFAS (substanţele perfluoroalchilate şi polifluoroalchilate) şi celălalt la sfârşitul anului 2026 asupra impactului socio-economic al unei astfel de interdicţii pe ansamblul UE.

Aşadar, proiectul de lege, care era iniţial preconizat pentru sfârşitul anului 2025, iar apoi pentru 2026, nu va fi prezentat mai devreme de sfârşitul anului în curs. Prezentarea unui astfel de proiect va fi însă doar începutul unor negocieri care ar putea dura multe luni cu statele membre şi cu Parlamentul European.

Poluanţii eterni PFAS îi regăsim peste tot, în cosmetice, ustensile de bucătărie, ambalaje, etc., aceste substanţe fiind folosite pentru proprietăţile lor antiaderente, impermeabile sau pentru rezistenţa la căldură.

De unde vine numele de „poluanți eterni”

Aceste substanţe au nevoie de un timp extrem de îndelungat pentru a se descompune, de unde şi numele de “poluanţi eterni”. Ele pot avea în plus efecte nocive asupra sănătăţii, prin creşterea colesterolului şi a riscului de cancer, precum şi prin efectele dăunătoare asupra fertilităţii şi dezvoltării fetale.

Comisia Europeană intenţionează să le interzică, dar cu excepţii pentru anumite sectoare strategice, cum ar fi medicina, unde substanţele PFAS vor fi în continuare autorizate când nu există alternative.

Aceste excepţii sunt principala miză a negocierilor aflate deja în desfăşurare cu sectoarele industriale, sub privirea îngrijorată a organizaţiilor de mediu.

Deocamdată, Franţa, de exemplu, a luat pe cont propriu interzicerea unor astfel de substanţe şi implementează deja de la 1 ianuarie o lege care interzice utilizarea anumitor substanţe PFAS în îmbrăcăminte, încălţăminte şi cosmetice, cu câteva excepţii pentru textilele şi încălţămintea concepute în vederea asigurării protecţiei (apărare, protecţie civilă) şi pentru textilele tehnice de uz industrial.