Piața globală a curmalelor înregistrează în anii din urmă o creștere semnificativă și constantă, alimentată de interesul tot mai mare pentru produsele sănătoase, organice și premium. Conform celor mai recente estimări din interiorul industriei, producția mondială anuală se situează între 9,5 și 9,7 milioane de tone, iar valoarea pieței globale este estimată la aproximativ 15,6 miliarde dolari în 2025, cu perspective de creștere până la 22 miliarde de dolari în 2033. Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos - Giganți internaționali investesc în industria curmalelor

În mai puțin de un deceniu, curmalele au cucerit practic scena globală, devenind ambasadorul în domeniul food & beverage al stilului de viață din noile capitale ale luxului din Orientul Mijlociu. Iar aceasta evoluție este susținută nu doar de operatorii locali, ci și de giganții globali ai luxului.

De exemplu, potrivit ziarului economic Il Sole 24 Ore, grupul LVMH, activ în domeniul modei de lux dar nu numai, prin fondul său de private equity L Capital, a devenit acționar la Bateel, companie arabă de tradiție, renumită pentru curmalele ambalate ca bomboane.

Iar interesul grupulului nu este întâmplător, pentru că Bateel are are un plan ambițios de a extinde rețeaua de magazine și cafenele, mai întâi în SUA și Asia, apoi în Europa. Obiectivul declarat fiind acela de a trece de la cele 180 de puncte de vânzare actuale la peste 500, și țintește să-și tripleze cifra de afaceri până în 2029.

Dulceața lor intensă a devenit, din defect, calitate

Expansiunea internațională a pieței, notează publicația citată, este sprijinită de ceea ce ar putea fi numit o revoluție copernicană, care a schimbat definitiv destinul acestor fructe. Cu ani în urmă erau considerate problematice pentru conținutul mare de zaharuri și calorii, curmalele au devenit mai nou un superaliment apreciat și tot mai consumat. Dacă până acum câțiva ani curmalele erau considerate un fel de răsfăț în perioada Crăciunului.

Caracteristicile lor nutriționale, precum eliberarea lentă a zaharurilor și aportul de potasiu și magneziu, sunt ideale pentru sportivi. În timp ce fibrele, oligoelementele și vitaminele din grupa B le recomandă, naturale sau sub formă de batoane, ca gustări sănătoase, ideale în situații de stres fizic sau mental.

Contribuția la redescoperirea curmalelor a venit și în urma folosirii lor ca înlocuitor de unt, datorită consistenței, și de zahăr, datorită gustului, în special în patiseria vegană și raw. De exemplu, zahărul de curmale este folosit în gemuri, siropul de curmale se regăsește în biscuiți și produse de panificație.

Iar curmalele intră în meniurile pentru sportivi sau se combină cu caramel sărat, fiind propuse ca bomboane „sănătoase” – raw, vegane, fără zaharuri adăugate și ca sursă de fibre și proteine. Mai nou, și din sâmburii lor, prăjiți asemănător boabelor de cafea, se prepară o băutură foarte căutată.